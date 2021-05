35 jaar na de winst van Sandra Kim op het Songfestival: Hooverphonic brengt eigen versie van ‘J’aime la vie’

Of Hooverphonic het net zo goed zal doen als Sandra Kim is nog even afwachten, maar het ziet er alleszins niet slecht uit voor Alex Callier, Geike Arnaert en ‎Raymond Geerts‎. Ondanks het feit dat ze volgens bookmakers niet veel kans maken, is het trio ondertussen uitgegroeid tot schaduwfavoriet van het Songfestival. Ook de eerste en tweede repetitie van de groep is goed verlopen. “We beseffen dat we voor een moeilijke opdracht staan, maar dat willen we niet te veel in ons hoofd laten kruipen”, klonk het achteraf bij Allex Callier.