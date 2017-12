35 jaar later: zo ziet 'weesmeisje Annie' er nu uit KD

13u15

Bron: The Washington Times 0 Showbizz Het is al van 1982 geleden dat 'Annie' in de zalen kwam. Actrice Aileen Quinn vertolkte het sproetige weesmeisje met de rode krullen. En oké, ze is nu 35 jaar ouder, maar die guitige lach heeft ze nog steeds.

RV Annie - 1982 - Aileen Quinn

Aileen was 9 toen de opnames van 'Annie' starten. "Mensen vertellen me dat Annie door moeilijke periodes in hun leven heeft geholpen', vertelt ze. "Sommige waren net als mij personage geadopteerd. Dankzij Annie leerden ze dat ze ook belangrijk waren, dat ze meetelden."

Na 'Annie' speelde de nu 46-jarige Aileen nog verschillende rollen. Ze studeerde politieke wetenschappen, geeft theaterlessen en schuimt met haar band The Leapin’ Lizards de zaaltjes in en rond Los Angeles af.

Photo News