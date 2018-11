309.241 Rode Neuzen verkocht en 2653 acties: Rode Neuzen Dag in cijfers MVO

30 november 2018

23u55 0 Showbizz Vlaanderen zamelde maar liefst 4.269.073 euro in voor de derde editie van Rode Neuzen Dag. Ambassadeurs Birgit Van Mol, Koen Wauters, Jonas Van Geel, Evi Hanssen en Sam De Bruyn maakten vandaag het eindbedrag bekend in een volledig uitverkocht en uitzinnig Sportpaleis.

Er werden de voorbije weken maar liefst 309.241 Rode Neuzen verkocht en 2653 acties georganiseerd in Vlaanderen. Er zijn ondertussen ook 470 scholen die zich nu al hebben geregistreerd als Rode Neuzen School, waardoor al zeker 412.006 leerlingen extra ondersteund zullen worden op het vlak van mentale gezondheid. Vandaag bereikte Rode Neuzen Dag zijn apotheose met Rode Neuzen Dag XL in het Sportpaleis, de grote muzikale slotshow met Koen Wauters en Jonas Van Geel die te volgen was bij VTM. Op het einde van de show werd ook bekend dat Rode Neuzen Dag volgend jaar terugkomt.

Het ingezamelde bedrag gaat naar het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het geld zal verdeeld worden onder Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen, want scholen zijn de plek waar jongeren vaak zijn, veel meemaken en dus ook snel geholpen kunnen worden. Alle scholen kunnen zich nog steeds registeren via rodeneuzendag.be.