30 graden en urenlang aanschuiven voor beste kampeerplek op Rock Werchter, maar dé vraag: “280 blikjes bier, gaan we daar wel mee toekomen?”

FestivalsDaar zijn de koelboxen vol vloeibaar goud. Daar is de grootste volksverhuis van Vlaanderen. Liefst 31.000 kampeerders uit alle windstreken - tot uit Manchester toe - arriveerden gisteren al op camping The Hive voor een eerste feestje. Drie jaar lang graasden hier koeien. “Maar nu is 't eindelijk weer aan ons! En nee, kamperen verleer je niet”, klinkt het unaniem.

“Onze kameraad is ziek, we gaan vier dagen het leven vieren”

“We hebben veertien blikjes per man, pér dag gerekend”, klinkt het lachend bij deze vijf kameraden uit Roeselare. Snel geteld: een voorraad van 280 blikken vloeibaar goud, dus. Dat er potverdorie gefeest zal worden de komende vier dagen. Het moét ook, zo zeggen de mannen die recent een slag van het leven kregen. Arthur (22) (uiterst links op de foto) kreeg onlangs te horen dat hij kanker heeft. “Een serieuze slag in onze vriendengroep", vertelt Lennert Coghe (22), de jongen in het wit. “Gelukkig zijn de genezingskansen positief, we kijken er allemaal met volle moed naar”, gaat hij door. “We zijn hier dus ook een beetje voor Make-A-Wish eigenlijk. We gaan hier vier dagen keihard het leven vieren, en na Rock Werchter begint Arthur zijn behandeling.” Om wat evenwicht te brengen in de lading bier brachten de jongens hun eigen ontbijt mee. “Granola en yoghurt om de dag gezond te starten", lachen ze.

Factor 50 uit Manchester

Wie van zijn pintjes wil genieten, smeert zonnecrème. “Eenmaal verbrand is alles minder leuk. En we hebben al zo’n bleke huid. Factor 50 to the rescue", lachen Elle en Billy (beiden 19) uit Manchester. Het koppel vloog speciaal over naar ons land voor het optreden van Pearl Jam vanavond. “We zijn gigantische fans, maar voor hun optreden bij ons hadden we geen tickets meer kunnen bemachtigen. Dus volgen we hen gewoon naar België. Het is onze allereerste keer hier, heel spannend. Dinsdag gingen we al op verkenning in Brussel.” In tegenstelling tot de Belgen op de camping brachten de Britten opvallend weinig mee. “We zien hier iedereen zeulen met koelboxen. Wij hebben één fles water bij. Meer konden we niet meekrijgen op het vliegtuig.”

Wie zuinig is, smeert eigen sandwiches

“Werchter is écht duur geworden. De bonnetjes zijn van liefst 3 naar 3,5 euro opgeslagen. We hebben nu elk al voor 180 euro aan bonnetjes gekocht, maar we gaan daar niet eens mee toekomen vier dagen, dus hebben wij ons eigen lunchpakket bij”, zeggen Lindsy (22), Daphne (22) en Louis (23)uit Roeselare terwijl ze een hap van hun sandwiches met salami nemen. Tien de man hebben ze geteld. “En we hebben ook nog een zak droge sandwiches bij voor de komende dagen. Zo kunnen we op de camping toch al deftig en voordelig eten vooraleer we het festivalpark opgaan. Over ons budget is nagedacht. En dan kunnen we ook beter tegen de drank”, lachen ze.

Beste kampeerplekje voor grootste tent

Als eerste kampeerders op The Hive, een eer voor deze twee Nederlanders. “We zijn dan ook om 7 uur vanochtend bij ons in Zwolle vertrokken”, zeggen Antwan (25) en Sharon (32). “Dat was nodig ook, heb je onze tent gezien? De grootste op het domein hier. Die wring je niet zomaar tussen andere tentjes in”, lachen ze. “Ze is zeker zes bij drie meter, en het plafond is twee meter hoog. Eigenlijk is dit een gemiddelde hotelkamer in Amsterdam.” Ze slapen er met z'n vieren. “Een volledig uur hebben we erover gedaan om deze parel recht te zetten. Dit biertje hebben we wel verdiend. Proost!”

Hoezo Rock Werchter is niet voor baby’s?

“Ik zal de komende vier dagen eens testen of dit festival geschikt is voor baby’s”, lacht Rens (21) uit Denderleeuw. Zijn mascotte zit vooraan in zijn ‘buideltas’: Kinjani. “Amper twee maanden oud. Melk heb ik niet bij, ik ga ze direct het goede spul geven. Bier, uiteraard.” Hij lacht ermee, maar Kinjani moet deze jongeman aan zijn verantwoordelijkheidszin herinneren. “Rock Werchter kan weleens uit de hand lopen. (lachje) Met een baby erbij moet je opletten, hé... Al denk ik dat de meesten vooral gaan lachen met mijn mascotte, dat mag ook.”

