3 tv-tips voor wie (even) genoeg heeft van voetbal

TVVindt u geen bal aan het EK? Geen nood, want er zijn nog genoeg zenders waarop er geen balletje rolt. Wij pluizen de tv- en streaminggidsen uit, op zoek naar verborgen en reeds blinkende pareltjes die Koning Voetbal even doen vergeten.

‘Hitler Youth’

Geen zomer op Canvas zonder een terugblik op het nazi-regime. Deze tweedelige docu concentreert zich op het kinderleger dat Adolf Hitler destijds op de been zette. De hondstrouwe tieners waren de laatsten die de führer bijstonden in het Berlijn van 1945, ook toen de strijd voor de nazi’s al lang verloren was.

‘Live at the Apollo: The One About Relationships’

Een stukgelopen relatie is als een goeie mop: je kan er maar beter eens om lachen. Dat weten stand-upcomedians als geen ander. Deze special van ‘Live at the Apollo’ is een ultieme compilatie van Britse grappenmakers die hun avonturen in de liefde en relaties lang en breed komen uitsmeren. Met bijdragen van geniale grapjurken als John Bishop, Sarah Millican en Ed Byrne.

‘The Foreigner’

Pierce Brosnan (68), dit keer niet als terroristenbestrijder in maatpak James Bond, maar zelf als terrorist. In deze amusante actiethriller uit 2017 stroopt hij de mouwen op als de IRA-kopman. Hij neemt het op tegen Jackie Chan (67), een ex-soldaat die zint op wraak omdat zijn dochter is omgekomen bij een terreuraanslag.

LEES OOK: