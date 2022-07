3 miljoen op overschot? Koop dan de filmset van ‘Once Upon a Time in the West’

TV 20 jaar na 'Spring': hoe gaat het nu met Cara ‘Chantal’ Van der Auwera? “Voor een film mogen ze me altijd bellen”

In 2002 streed Chantal dagelijks tegen Katrijn om de solo te mogen dansen in het Ketnet-programma ‘Spring’. Maar wat steekt actrice Cara Van der Auwera 20 jaar later uit? Reporter Jarne Rediers zoch haar op bij de VRT om het aan haar zelf te vragen. “Ondertussen werk ik al 8 jaar bij Klara, de klassieke radiozender hier” vertelt Cara fier. Of ze het niet vervelend vindt om na al die tijd nog dagelijks over ‘Spring’ aangesproken te worden? Ontdek het in een nieuwe Showbits.

