3 jaar na ‘K3 zoekt K3’, zo vergaat het de afvallers nu KD

06 november 2018

06u34 6 Showbizz Hanne, Marthe en Klaasje vieren vandaag hun derde verjaardag als K3. Met hun nieuwe tv-reeks ‘K3 Rollerdisco’, bijhorende cd-album en stripreeks, én de nieuwe theatertournee gaat het hen voor de wind. Maar waar staan de andere ‘K3 zoekt K3’-kandidates ondertussen?

LAURA AUSSEMS (28)

Laura timmert sinds haar voortijdige exit in ‘K3 zoekt K3’ aan een solocarrière. Ze bracht twee singles uit, maar sindsdien is het stil rond de zangeres. “Er zijn nieuwe nummers in aantocht”, stelt ze gerust. “Ik treed ook nog altijd op en werk als zangcoach. Muziek is mijn leven, ik kan niet zonder.” Veel contact met de K3'tjes en de andere kandidates heeft ze niet meer. “Via sociale media houden we contact, maar we spreken elkaar niet meer dagelijks. Er staat ook geen reünie gepland, maar dat lijkt me wel heel leuk om eens te doen.”

SUZAN DE REUS (24)

Suzan ruilde K3 in voor een andere groep. Ze zingt bij ‘Cold Turkey’, de band waarmee ze ‘Clash of the Coverbands’ won. “We zijn gestart als coverband, maar we brengen nu ook eigen muziek”, vertelt ze. “Eind dit jaar komt onze plaat uit, maar op Spotify kunnen fans al naar drie nummers luisteren.” En die Engelstalige nummers klinken opvallend ruig. “Ja, ‘t is iets helemaal anders dan K3, hé”, lacht de blondine.

NORA GHARIB (24)

Als ‘K3 zoekt K3’, de winnaressen buiten beschouwing gelaten, één carrière heeft gelanceerd dan is het die van Nora. De Vlaams-Marokkaanse kandidate stapelt sinds haar deelname het werk in de media op. Ze deed projecten voor zowel de VRT (‘Steracteur Sterartiest’, ‘Generation M’) als VTM (‘The Voice Kids - Extra’, ‘The Team’) en werd prompt gebombardeerd tot BV. “Mijn leven voor en na K3, dat is echt een wereld van verschil. Daar ben ik blij om, dit is wat ik wou.” De trein is vertrokken voor Nora en het ziet ernaar uit dat hij nog niet snel zal stoppen. “Over nieuwe projecten mag ik helaas nog niets verklappen”, klinkt het. “Maar er staan wel nog dingen op de planning, heel veel zelfs.” Wat erop staat, kan ze niet kwijt. Maar de Antwerpse zegt wel dat een zangcarrière niet op die planning staat. “Zingen is absoluut geen afgesloten hoofdstuk, maar het is niet iets waar ik me nu mee bezighoud.”

DEMI MATENAHORU (24)

De stoere Demi werd na haar K3-passage als gastactrice aan boord gehesen bij dat andere goudhaantje van Studio 100, de ‘Ghost Rockers’. Na dat filmrolletje dook ze echter terug de anonimiteit in. “Ik doe momenteel niets meer met muziek, ik heb het te druk met mijn baan”, klinkt het bij Demi, die tegenwoordig spiegeltenten bouwt in heel Europa. “Ik kijk met heel veel plezier terug op het ‘K3 zoekt K3’-avontuur. Ik heb zoveel ervaring opgedaan en leuke mensen leren kennen.” Al is het contact met de andere meiden niet meer wat het geweest is. “Maar we sturen af en toe wel nog eens een berichtje op Instagram. En als K3 in de buurt is, ga ik naar de show met mijn nichtjes.”

LISA MICHELS (28)

Het gaat hard voor Lisa. Ze verloor de finale van Hanne, maar won er wel duizenden volgers mee. Ze werd prompt social influencer en YouTube-ster, maar haar laatste video dateert al van vijf maanden geleden. “Ik ben mijn eigen merk”, zei ze eerder in Dag Allemaal. Verder werkt ze nog altijd als model en presentatrice voor Shownieuws. Ook het zingen is ze niet verleerd. In juni bracht ze nog een cd met kinderliedjes uit. “Maar ik zou het niet vergelijken met K3”, lacht ze.

LAUREN DE RUYCK (23)

“Het is K3 of niet”, liet Lauren optekenen voor de finale. En effectief, het voormalig kindsterretje verdween een tijdlang van de radar en gooide zich op haar studies psychologie. Tot ze de hoofdrol in ‘Roodkapje’ aangeboden kreeg. Haar sociale media-accounts waren plots terug en de zangeres verscheen weer op rode lopers. Maar ondertussen heeft Lauren opnieuw gekozen voor een leven in anonimiteit. Haar Instagrampagina schermt ze af - enkel haar 26.000 volgers mogen binnenkijken in haar leven -, al ziet het grote publiek haar af en toe wel verschijnen op de pagina van Klaasje. Zij en het K3'tje zijn sinds ‘K3 zoekt K3' hartsvriendinnen. In september gingen ze nog samen op vakantie naar Ibiza.

JINDRA VAN SCHAIJK (25)

Jindra kreeg tijdens de tv-wedstrijd heel wat harde kritiek te verduren. De Nederlandse zangeres werd afgeschreven als arrogant en te competitief en moest in de finale uiteindelijk de duimen leggen voor Klaasje. Via crowdfunding slaagde ze er toch in aan haar zangcarrière te timmeren. Ze bracht in 2017 de EP ‘Voel jij wat ik voel’ uit en speelde in de musical ‘Hair’. Sindsdien is het opvallend stil rond de blondine, en het lijkt erop dat Jindra dat zo wil houden. Ze bedankte vriendelijk om te reageren op dit artikel.