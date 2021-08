2Fabiola knalt op ‘Tien Om Te Zien' met ‘Lift U Up’

BEKENDE VIERVOE­TERS. Viktor Verhulst over broodfok­kers: “Ik zou niet kunnen slapen, je geeft die beestjes gewoon af”

10:52 “Als je er tijd en liefde in steekt, dan is dat het mooiste geschenk dat je kan hebben.” Waarover Viktor Verhulst (27) het hier heeft, ontdek je in een nieuwe aflevering bij Laurence Van Tongerloo. Familie is heilig bij de Verhulstjes, en daar hoort ook de hond bij. “Wat er absoluut moet verdwijnen, zijn de broodfokkers.” Onverbloemd legt Viktor zijn hart hierover bloot. “Ik zou niet kunnen slapen als ik een broodfokker was, je geeft die beestjes gewoon af. Je wil toch weten waar die dieren terechtkomen.”