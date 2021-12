27 jaar (g)oud: zoveel verdient Mariah Carey nog altijd aan ‘All I Want For Christmas Is You’

Hou je vast, want eens Sinterklaas uit ons land is vertrokken, neemt Mariah het over. ‘All I Want For Christmas Is You' werd uitgebracht in 1994, en ging toen meteen 16 miljoen keer over de toonbank. Daarmee werd het in één klap de bestverkochte single ooit die werd uitgebracht door een vrouw. Maar daar stopte het succes van het liedje niet. Het ontpopte zich tot een klassieker, waarvan bekend is dat die Mariah in 2018 al zeker 53 miljoen euro aan royalties had opgeleverd. Elk jaar komt daar ongeveer 530.000 tot 880.000 bij.