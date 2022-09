25ste keer, goede keer? Leonardo DiCaprio heeft opnieuw de liefde gevonden in een jonge twintiger

Showbizz “Mijn dochter vroeg me waarom ik geen wijn meer drink”: Dan Karaty openhartig over zijn overwonnen alcoholver­sla­ving

“Hallo, mijn naam is Dan en ik ben alcoholist”, deelde Dan Karaty (45) eind vorig jaar op sociale media. Het tv-jurylid besloot na 25 jaar alcoholverslaafd te zijn, het duiveltje op zijn schouder de mond te snoeren. Een jaar later is het niet altijd even gemakkelijk, maar is alcohol geen ‘nood’ meer. Karaty onderschat ook het effect op zijn kinderen niet. “Binnenkort moet ik het gesprek met mijn negenjarige dochter aangaan.”

