25 nominaties voor één reeks, primeur voor ‘Squid Game’ en erkenning voor Zendaya: dit zijn de opvallendste Emmy-nominaties

De Netflixreeks ‘Squid Game’ sleept een nominatie voor ‘Beste dramareeks’ in de wacht. Daarmee zijn ze de eerste niet-engelstalige genomineerde serie. Daarnaast zit de carrière van Zendaya duidelijk in een torenhoge lift. De actrice zet verschillende nominaties op haar naam. Onder andere die van ‘Beste actrice’, voor haar rol in ‘Euphoria’. Collega Sydney Sweeney krijgt voor haar rol in die populaire reeks ook een nominatie. Daarbovenop krijgt de actrice erkenning voor haar acteerwerk in ‘The White Lotus’. Maar ‘Succession’, een satirische komedie-drama, mag op de meeste nominaties rekenen. In totaal kregen ze er maar liefst 25. En ook Lizzo, zangeres en rapper, blijkt van trots met zes nominaties voor haar serie ‘Watch Out for the Big Grrrls’.