25-jarige Kaylee gaat op zoek naar haar ideale man in ‘B&B Vol Liefde’: “Al zeven jaar alleen”

In de Vlaamse versie van de Nederlandse tv-hit ‘B&B Vol Liefde’ (werktitel) gaan B&B-uitbaters, die als God in Frankrijk leven, op zoek naar het laatste, ontbrekende puzzelstuk om hun buitenlandse droom compleet te maken: de liefde. Na de bedreven Nicolas (26), de ambitieuze Arno (30), dierenvriend Stephanie (40), enthousiasteling Isabel (57), levensgenieter Marc (59) en keuvelaar Dirk (61) zal ook de charmante Kaylee (25) zich openstellen voor de liefde. Wie zal haar hart veroveren en meestappen in haar Franse droom?

Tot vorig jaar was Kaylee een zorgkundige met een droom: een B&B uitbaten in het buitenland. Dan zou ze haar kwaliteiten en passies kunnen bundelen: mensen in de watten leggen en gelukkig maken. In 2020 trok ze samen met haar vader naar het zuiden van Frankrijk. Ze baten er in Coulx een B&B met twee gîtes uit. In hun vakantieverblijf is plaats voor 14 gasten. Kaylee is al zeven jaar niet op date geweest. Daarom is ze nog steeds single. Haar ideale man? Die heeft humor, een eigen mening en staat open voor avontuur.