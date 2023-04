25 jaar geleden overleed Linda McCartney: de plattelandsvrouw die haar wereldberoemde man overeind hield

BV Good Shape is definitief terug: “In Tsjechië trokken we een nacht op met een maffiabaas. Overal drugs en meisjes”

‘I love the 90’s’ pakt zwaar uit voor de vijftienjarige jubileumeditie in de Hasseltse Trixxo Arena. Nineties-iconen zoals Snap! en Captain Jack staan op de affiche. Maar vooral naar Good Shape, de Vlaamse band die een monsterhit scoorde met ‘Take My Love’, wordt uitgekeken. Nadat ze er 27 jaar geleden de stekker uit trokken, moet dit hun definitieve comeback zijn. En de fouten die tot hun breuk geleid hebben, zullen ze alvast niet meer maken, klinkt het in PRIMO. “Op een gegeven moment spraken we niet meer met elkaar.”