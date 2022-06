25.000 leerlingen zingen mee met Camille en Metejoor op Pennenzakkenrock: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt”

Celebrities Aanklager wil dat Ghislaine Maxwell voor 55 jaar de cel in gaat

Ghislaine Maxwell (60), de vriendin en rechterhand van kindermisbruiker Jeffrey Epstein, werd in december veroordeeld voor mensenhandel en het rekruteren en uitbuiten van jonge meisjes voor seks. De rechter moet nog beslissen over de strafmaat. Volgens haar advocaten zou Ghislaine niet meer dan 5 jaar in de cel mogen zitten, maar de aanklager denkt daar natuurlijk helemaal anders over.

8:21