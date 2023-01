240 schoenen en een live orkest van 15 muzikanten: zo spectaculair is ‘Legally Blonde, de musical’

AuFond ProductiesDe bekendste blondine van het witte doek maakt binnenkort haar opwachting in de Antwerpse Stadsschouwburg. ‘Legally Blonde, de musical’ is vanaf 9 februari te zien, met Helle Vanderheyden in de rol van Elle Woods. Een Broadwayklassieker die je live kunt aanschouwen, maar waarvan je wellicht nog niet alles wist. Van een chihuahua op het podium tot het verhaal van de echte Elle Woods: 10 weetjes over de leukste romantische komedie aller tijden.

1. De musical is gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Elle Woods bestaat echt! De musical is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2001 met Reese Witherspoon. En die film is dan weer gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijfster Amanda Brown. Brown studeerde zelf rechten aan de Stanford Law School en voelde zich het buitenbeentje van haar jaar. Vanuit die ervaring schreef ze haar roman ‘Legally Blonde’ op, jawel, roze papier. Ook zij had wellicht nooit verwacht dat haar verhaal Vlaamse musicalmakers 22 jaar later zou inspireren.

2. Er zit een chihuahua in de cast

Een van de hoofdrollen in de musical is weggelegd voor chihuahua Winky, die de rol speelt van Bruiser. Deze vierpotige vriend van Elle Woods gaat overal mee naartoe. ‘Acteur’ Winky wordt alvast als een echte ster behandeld op de repetities. Hij mag dutjes doen tussen de scènes door, knuffelt dagelijks met zijn tegenspelers en krijgt veel snoepjes tijdens het instuderen. Winky heeft zelfs tekst in de eerste scène, en is daar inmiddels al twee jaar op aan het studeren met zijn begeleiders.

3. De musical zit vol levenslessen

‘Legally Blonde’ wordt meestal geassocieerd met zorgeloos entertainment. Gelukkig is het dat ook, maar wist je dat er heel wat levenslessen in dit verhaal zitten? Jezelf zijn raakt nooit uit de mode. Je moet altijd blijven vechten voor je idealen ongeacht tegenslagen. Gelukkige mensen plegen geen moorden en je mag met pas gekapt haar niet de douche in. Elle Woods wordt trouwens onterecht gezien als een prototype van een dom blondje, maar eigenlijk bevestigt ze net dat blondines vaak tegen vooroordelen moeten opboksen.

4. Er is één zin in het script die meer dan 100 keer terugkomt

Dé leuze van Elle Woods en haar vriendinnen: oh my God! Niet verwonderlijk dat deze uitspraak meer dan 100 keer geroepen en gezongen wordt in de voorstelling. Maar liefst 30 acteurs bulderen hun enthousiasme uit over Elle en haar avonturen. Sfeer gegarandeerd!

5. In de coulissen wordt tussen 240 schoenen gewisseld

Maar liefst 120 paar schoenen betreden het podium van de Antwerpse Stadsschouwburg. En dat is niet alles. Helle Vanderheyden, die de rol van Elle Woods op zich neemt, heeft alleen al meer dan tien outfits in de show. Een modeshow en musical in één.

6. De film gaf het voorbeeld voor #MeToo

Nog ver voor de #MeToo-beweging kaartte de film al grensoverschrijdend gedrag aan. Wanneer Professor Callahan misbruik maakt van zijn machtspositie als docent, kiest Elle Woods voor haar eigen integriteit en wijst ze hem af. De film was hiermee een voorloper in het bespreekbaar maken van deze thematiek.

7. De cast moet zingen, dansen én touwtjespringen tegelijkertijd

Met een ropeskipnummer (zingen én touwtjespringen tegelijkertijd) en vele spectaculaire choreografieën heeft de cast een goede conditie nodig. Daarom is Basic-Fit vaste partner van de musicalproductie. Helle Vanderheyden krijgt bijvoorbeeld welgeteld 8 minuten rust gedurende de hele voorstelling van tweeënhalf uur lang. Een heuse marathon, dus.

8. De film werd een kaskraker

De film ‘Legally Blonde’ kwam in Amerika uit in juli 2001. Met 20 miljoen dollar ticketomzet in één weekend (!) werd de film meteen een succes. Uiteindelijk liep dat getal op tot 141,7 miljoen dollar wereldwijd.

9. Je krijgt een geoliede productie te zien met live orkest

Als je komt kijken naar ‘Legally Blonde, de musical’, zie je 30 acteurs op de scène. Daarnaast zijn er nog 15 muzikanten in de orkestbak en minstens evenveel crewleden backstage die ervoor zorgen dat jij een avond topamusement beleeft. Een grote machine aan professionals die Broadway naar Vlaanderen halen.

10. De musical is pure feelgood

‘Legally Blonde, de musical’ is dé uitstap om met vriendinnen, je zus of je partner te doen. Het verhaal zit boordevol humor en oprechte emoties, de muziek laat je niet onbewogen en de choreografieën zijn ongezien spectaculair. Een avondje feelgood voor alle leeftijden.

‘Legally Blonde, de musical’ is te zien in de Antwerpse Stadsschouwburg vanaf 9 februari. Bestel hier je tickets voor een avondje Broadway in Vlaanderen.