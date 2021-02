24 dates, 15 vervolgdates en een meerderheid vrouwen: ‘Iedereen Beroemd’-rubriek ‘Mama’s kindjes in cijfers

48.

Vrijgezellen aan elkaar voorgesteld door hun moeder. Onder hen onder meer Lisa, die ook in ‘Love Island’ was te zien. Of Merel en Luna, twee meisjes die voor het eerst daten met iemand van hetzelfde geslacht. Of Jef, een jonge politicus die onafscheidelijk was van zijn driedelige kostuum. Ook als het zomert. Meestal hadden de vrijgezellen zelf het initiatief genomen om zich in te schrijven, maar in 11 gevallen was het de moeder die tot actie was overgegaan. In 1 geval zelfs zonder medeweten van haar zoon/dochter.