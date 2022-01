23-jarige zoon van acteur Mathias Sercu vecht tegen kanker: “In het ziekenhuis vroeg hij of we goed voor z’n hond wilden zorgen”

Op Moederdag vorig jaar voelde Tore zich plots heel vermoeid. Uit een bloedtest bleek dat de waarden van z'n nieren heel slecht waren. “Hij moest onmiddellijk naar het ziekenhuis”, vertelt Sercu in de Krant van West-Vlaanderen. “Daar deden ze een beenmergpunctie, waaruit bleek dat hij een zeer hoge dosis calcium en fosfor in zijn bloed had en gaatjes in zijn botten. Heel zijn merg zat vol kwaadaardige cellen. De dag nadien zouden ze de chemo al opstarten, maar opeens werden we in het midden van de nacht opgebeld omdat hij het niet meer uithield. Dat zijn scènes die je kent vanuit de film. Door verlaten straten rijden in de nacht, op een lege parking aankomen, naar de twaalfde verdieping lopen en daar je zoon zien zitten. Naar adem happend en met een rasperige stem sorry zeggen, en of we goed voor zijn hond willen zorgen. Dat is hartverscheurend. Ze hebben hem dan in slaap gebracht en de chemo opgestart. Na vier dagen werd hij wakker en ging hij echt zienderogen weer vooruit.”