2020 wordt een grand cru: zo zette bekend Vlaanderen het nieuwe jaar in MVO

02 januari 2020

00u00 0 Showbizz Vuurpijlen van Cupido, zwangere buiken in de zuiderse zon en heel veel flessengeluk van de lekkerste champagnes. Voor veel Vlaamse sterren wordt 2020 een grand cru.

Natalia viert op Barbados

Natalia (39) verwacht haar eerste kindje in maart en kan naar eigen zeggen niet wachten om mama te worden. Samen met haar vriend Frederik vierde ze oud en nieuw op het zonnige Barbados. Het eiland is niet alleen ideaal om in alle rust nieuwjaar te vieren, maar ook om te surfen. Haar bolle buik hield Natalia niet tegen om het avontuur op te zoeken. "We surfen met z'n tweetjes het nieuwe jaar in", grapte ze.

Véronique Leysen & Thomas Vanderveken geloven in de liefde

De ooievaar wacht een olympisch jaar, want er moeten heel veel bekende kindjes worden bezorgd. Ook ten huize Thomas Vanderveken (38) en Véronique Leysen (33). "Proost op onze nieuwe baby", schrijft een hoogzwangere Véronique. "En hier is nog een melige foto, voor de mensen die niet meer in de liefde geloven." Daarbij deelde ze een hartverwarmend kiekje waarop ze Thomas zoent.

Nathalie Meskens zingt in Gambia

Ook Nathalie Meskens (37) en haar vriend Nadim verwachten een kindje dit jaar. Maar tijdens de jaarwisseling was het al werk dat de klok sloeg. Nathalie trok naar Gambia met haar muzikale collega's Sandrine en Coco Jr. voor een reeks concerten. Sowieso een goed recept voor een zeer feestelijk eindejaar.

Tatyana Beloy wacht vol ongeduld tot ze mama wordt

Tatyana Beloy (34) trok samen met haar vriend Konrad naar Portugal. Zij wacht vol ongeduld op haar eerste kindje. "2019 was geweldig en 2020 wordt spannend!", zegt ze. Nog maar enkele dagen geleden kondigde ze aan dat ze mama werd. "Ik ben zo blij met mijn dikke buik", klonk het toen.

Xandee gaat trouwen

De voorbije jaren waren op gezondheidsvlak niet gemakkelijk voor Xandee, maar dit jaar was ze voor het eerst weer echt gelukkig. Met dank aan haar nieuwe vriend Eric. 2020 belooft nog beter te worden, want het koppel heeft zich op oudejaarsavond verloofd. De zangeres gooide de tradities overboord en vroeg hém ten huwelijk, waarop hij maar al te liefdevol 'ja' zei.

Fabrizio toont zijn nieuwe vriendin

Het nieuwe jaar maakt een spetterende start voor 'Temptation'-Fabrizio (27). Na een woelige periode en de breuk met Pommeline heeft hij nu opnieuw de liefde gevonden. Tijdens oudejaarsnacht deelde hij voor het eerst foto's van hem en zijn nieuwe vlam. "'Last but not least' kwam deze raket aangevlogen, om 2019 af te sluiten met 'positive vibes only'. Ik ben zo blij dat ik je ontmoet heb." Hoe ze heet, weten we niet, maar Fabrizio's vriendin is 20 en studeert marketingcommunicatie.

Bridget & André Hazes maken komaf met zure kritiek

André Hazes (25) en Bridget Maasland (45) vinden dat 2020 het jaar van de liefde moet worden. Vlak voordat ze in het Marokkaanse Casablanca het nieuwe jaar inluidden, had het stapelverliefde stel één duidelijke boodschap aan hun volgers: "Laten we liever zijn voor elkaar." "Ik hoop op een jaar waarin minder mensen van achter hun computer andere mensen het leven zuur proberen te maken", aldus André. "Een jaar waar liefde en respect hoger komen te staan dan jaloezie en afgunst. Ik ben zelf ongelooflijk dankbaar: een prachtige zoon, een mooie carrière en een nieuwe liefde."

Vonken en vuur voor Laura Tesoro

Laura Tesoro (23) heeft er een geweldig jaar opzitten, waarin ze haar debuutplaat 'Limits' uitbracht. Veel van haar nieuwe nummers schreef ze voor haar vriend Jordan, met wie ze het nieuwe jaar inzette in de Ierse hoofdstad Dublin. Daar konden ze ongestoord feesten. Laura deelde zelfs een zeldzame intieme foto waarop ze Jordan een dikke kus geeft.

Sieg & Maureen zijn fan van 'Home Alone'

Geen eindejaar zonder heruitzendingen van 'Home Alone'. En dat weten ook Sieg De Doncker (31) en Maureen Vanherberghen (32). Zij gingen naar een feestje verkleed als de twee bekendste boeven ter wereld: de inbrekers die het leven van Kevin McCallister in de bekende kerstfilms zuur maken.

Kelly Pfaff & Sam Gooris hopen dat dromen uitkomen

Ze zijn al twintig jaar getrouwd en het vuur tussen Kelly Pfaff (42) en Sam Gooris (46) brandt onverminderd voort. In de talkshow 'Wat een dag' noemde Kelly hem nog "de grote liefde van mijn leven". Het koppel wenst iedereen samen met dochter Shania (19) en zoon Kenji (18) een gelukkig nieuwjaar: "Dat al jullie dromen mogen uitkomen."