200 agenten beschermen Belgisch koningshuis tegen prijskaartje van 15 miljoen: “Prinses Elisabeth kan niet zomaar alleen op uitstap”

“Onze Belgische koninklijke familie mag rekenen op de diensten van 200 politieagenten”, zo bevestigde Sandra Eyschen, woordvoerder van de federale politie, aan de Waalse pers. Het beschermingsdetachement van het Koninklijk Paleis staat in voor de veiligheid van onder andere koning Filip, prinses Elisabeth en koning Albert. We weten echter erg weinig over deze dienstverleners. “Om de privacy van deze mannen en vrouwen te beschermen, kunnen we daar niet meer over kwijt. Ze zijn gewend om te werken met discretie en zoeken de actualiteit niet op.”