20 kilo lichter en klaar om nieuwe muziek te maken: Arno voelt zich weer goed na operatie voor pancreaskanker

03 juni 2020

11u02

Bron: Studio Brussel 18 Showbizz Arno Hintjens (71) kruipt volgende week opnieuw in de studio om nieuwe muziek te maken. De rockzanger is Arno Hintjens (71) kruipt volgende week opnieuw in de studio om nieuwe muziek te maken. De rockzanger is goed hersteld nadat hij de diagnose van pancreaskanker kreeg en in februari onder het mes moest. “Ik ben 20 kilo vermagerd”, vertelt hij aan Studio Brussel-presentatrice Michèle Cuvelier.



Begin november vorig jaar kreeg Arno te horen dat hij aan pancreaskanker leed. De zanger onderging drie keer chemotherapie en na de derde sessie, op 20 januari 2020, speelde hij nog de pannen van het dak in de Ancienne Belgique in Brussel. Op 11 februari stond hij de laatste keer op het podium, want enkele dagen later moest hij onder het mes.

De zanger was enkele weken buiten strijd, maar is intussen goed hersteld van de operatie. “Alles gaat oké met me”, vertelt hij aan Studio Brussel-presentatrice Michèle Cuvelier. “Ik ben 20 kilo vermagerd en ik heb me ingeschreven als Chippendale, maar ik heb nog geen nieuws gehad! Ik stond ook een beetje te vet. Ik drink trouwens al zes maanden geen alcohol meer.”

Arno verklapt ook dat hij volgende week aan nieuwe muziek begint te werken. “Ik zit dan in de studio met Zwangere Guy. Hij woont hier in de buurt. We gaan opnemen met mondmasker en zingen doen we apart. Het is ook een grote studio, dus de afstand kan gerespecteerd worden. En we kussen elkaar niet, want hij is zwanger", grapt hij in het gesprek.

Daarnaast hoopt de Oostendenaar snel weer op het podium te staan. “Anders word ik zot”, vertelt hij. “Muziek maken, dat heelt, dat geneest je. Adrenaline geeft een boost aan het lichaam, ik mis dat echt."

