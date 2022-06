20-jarige Billie Eilish speelt voor 20.000 man in uitverkocht Sportpaleis: ook deze jonge sterren kleuren festivalzomer

MuziekBillie Eilish (20) liet drie jaar geleden tienduizenden tienermeisjes op Pukkelpop in een zee van gekrijs achter. Amper 17 was ze, met enkel van haar songs ‘Bad Guy’ en ‘When The Party’s Over’ als repertoire. Het bleek het startschot voor een succesvolle toekomst als nieuwe grande dame in de muziekwereld te zijn. Vanavond speelt ze voor 20.000 man ten dans in een uitverkocht Sportpaleis. Maar ze is zeker niet de enige jonkie deze muziekzomer. Van Rock Werchter tot Tomorrowland en Pukkelpop: nieuwe sterren als Noah Cyrus (22) en The Kid Laroi (18) zijn goed vertegenwoordigd.