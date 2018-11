20 jaar na zijn ‘XII werken’: Rob Vanoudenhoven stelt nieuwe show voor TDS

17 november 2018

Rob Vanoudenhoven is met ‘Het XIIIde werk’ klaar voor zijn eerste solovoorstelling. Daarin heeft de komiek en televisiepresentator het over de vork en de steel in zijn leven in dat ‘medialandschap’. Over hoe zijn eigen programma, de ‘XII werken van Vanoudenhoven’ zijn leven ondersteboven heeft gehaald, de ups en downs, lief en leed, vriend en vijand. Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 levensjaren zijn geweest. Wij gingen een kijkje nemen op de première.