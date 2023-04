20 jaar na 'Idool' haalt Natalia uit naar de jury: "Jammer dat het tot de liveshows duurde voor ik écht feedback kreeg”

ShowbitsNatalia is terug met een nieuw album en heel Vlaanderen zal het geweten hebben. ‘Hallelujah to the beat’ heet de plaat waarop de fans zes jaar hebben moeten wachten. “Het is autobiografisch, maar niet overdreven”, vertelt de zangeres aan Jarne. Ze is intussen mama van twee kindjes en haar oudste dochtertje herkent nu al de songs van het nieuwe album. Eigenlijk heeft Natalia alles mooi op een rij. Maar waar droomt ze nog van? Wat staat er nog op haar bucketlist? Dat ontdek je in een nieuwe Showbits.