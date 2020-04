20 jaar na de dood van Robert Mosuse blikt zijn broer terug: “Dankzij hem ben ik artiest geworden” MVO

18 april 2020

08u46

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Vandaag is het twintig jaar geleden dat Robert Mosuse, broer van muzikant Ronny Mosuse, het leven liet. De getalenteerde zanger bezweek aan de gevolgen van een hersentumor. Zowel Ronny als Bart Peeters, Roberts bandgenoot bij ‘The Radios’, blikken terug op hun tijd met hem.

“Hij zei: ik heb maar 30 jaar mogen leven en ik heb me geamuseerd, maar als jij meer tijd krijgt, maak er dan iets van”, zo onthult Ronny in Het Nieuwsblad. “Het is dankzij hem dat ik artiest ben geworden. Hij wilde in de muziek en ik deed mee. Anders had ik waarschijnlijk iets academisch gedaan waarbij ik niet veel mensen moest zien”, lacht de introvert. Dat het nu twintig jaar later is, maakt voor hem naar eigen zeggen weinig verschil. “Andere mensen wijzen mij daarop, ja. Maar als iemand die zo dicht bij je staat wegvalt, is dat gemis constant.”

Ook Bart Peeters, het zangmaatje van Robert, mist zijn vriend nog altijd. “Verdriet laat zich niet vatten in cijfers”, bevestigt ook hij. “Ik denk nog veel aan hem, maar ik ben een man en mannen praten niet zo vlot over hun gevoelens. Ronny en ik hebben tijdens mijn concertreeks wél een Nederlandstalige versie van ‘She goes nana’ gezongen, voor het eerst zonder Robert. Het voelde raar, zonder die derde stem. Maar muzikanten zeggen meer met een gitaar dan met woorden.”