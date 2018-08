20 jaar Harry Potter: vijf dingen die je nog niet wist over de immens populaire reeks TDS

31 augustus 2018

15u45

Bron: Kameraki 0

Tijd voor een feestmaal op Zweinstein, want de Harry Potter-reeks viert zijn twintigste verjaardag. Twee decennia geleden verscheen 'De Steen der Wijzen' in de rekken, en intussen zijn er 500 miljoen boeken van de reeks verkocht en werden er acht immens populaire films ingeblikt. Maar had je al gehoord van deze vijf weetjes?