20.000 dollar per maand niet genoeg: ex Britney Spears eist meer alimentatie EDA

24 februari 2018

11u31 1 Showbizz Kevin Federline heeft geld geroken. Nu Britney Spears (36) volop poen schept met haar vaste shows in Las Vegas wil haar 39-jarige ex nog meer alimentatie loskrijgen bovenop de 20.000 dollar die hij al iedere maand zou opstrijken.

Kevin Federline en Britney Spears waren van 2004 tot 2007 getrouwd en kregen samen twee kinderen. Vandaag eist de ex-achtergronddanser en aspirant-rapper een verhoging van de alimentatie. Aanleiding is het grote succes van de Las Vegas shows van Britney, die toepasselijk 'Piece of Me' heet. De show zou de voorbije vier jaar al meer dan 137 miljoen dollar hebben opgebracht.

Nu wilt Federline een royaal stukje van dat succes. Bovenop de 20.000 dollar die hij al per maand aan alimentatie zou ontvangen.

Succes aan zonen te danken

Kevin, die momenteel getrouwd is met volleybal-speelster Victoria Prince vindt dat hij recht heeft op meer geld gezien hij de volledige voogdij heeft over hun zonen Preston (12) en Jayden (11).

Die verkreeg hij nadat Britney een mentale inzinking kreeg in 2008.

Fantastische moeder

Kevin zou naar verluidt niets dan lof hebben over Britney als moeder. En stelt dat het grotendeels dankzij de goede invloed van hun zonen is dat ze momenteel zo veel succes heeft.

Beide partijen proberen elkaar tegemoet te komen zonder naar de rechtbank te trekken. Britney, die momenteel een relatie heeft met haar 23-jarige personal trainer Sam Asghari, laat het harde onderhandelen echter aan haar legertje advocaten over.