2 Fabiola maakt een ‘Magic Flight’ in het Planetarium

Amir en HLN gaan op zoek naar de leukste kinderwen­sen. Schrijf je in!

Het voorbije jaar was geen pretje. Niet kunnen doen wat je wilt, is voor iedereen moeilijk, maar zeker als kind was de beperkte vrijheid een streep door de rekening. Daarom wil HLN deze zomer iets bijzonders doen. Samen met Amir Motaffaf - bekend van 4eVeR op Ketnet - gaan we op zoek naar de coolste kinderwensen. Wil je - of ken je iemand die wil - meezingen in het Chinees met K3, voetballen met de koning of een dag op de bodem van de zee zoeken naar een gezonken schip? Schrijf je dan in! De origineelste, leukste en ontroerendste wensen gaan we in juli en augustus laten uitkomen. Het resultaat zie je in september op HLN.