2 extra kandidates Miss België voor 90-jarig jubileum én gastrol in ‘Mooi en Meedogenloos' voor winnares JOBG

30 september 2019

00u00 0 Showbizz De strijd om de felbegeerde kroon van Miss België wordt dit jaar nog iets pittiger, want voor het eerst zijn er 32 finalistes gekozen in plaats van 30. De missverkiezing bestaat in 2020 exact 90 jaar, waarvan 15 jaar onder het bewind van Darline Devos, en daarom wil het comité twee extra meisjes de kans geven om het kroontje te winnen. De winnares krijgt er trouwens meteen een beginnende acteercarrière cadeau.

Eind oktober trekken de 32 finalistes met de huidige Miss België, Elena Castro Suarez (19), richting het Baron Resort in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, waar er heel wat fotoshoots en filmopnames op de planning staan. Op 11 januari 2020 volgt dan het moment van de waarheid in het Plopsa-theater in De Panne. De weg naar de kroon is vanaf 14 oktober te volgen op Eclips TV, de zender die de verkiezing ook live zal uitzenden. Elena Castro Suarez presenteert op die zender vanaf 28 oktober daarnaast het dagelijkse fitnessprogramma 'Eclips in beweging'.

‘Mooi en meedogenloos’

Wie in januari het kroontje van Miss België wint, krijgt er meteen een beginnende acteercarrière bovenop. Organisatrice Darline Devos (55) heeft immers een gastrol kunnen strikken in de Amerikaanse soap ‘Mooi en meedogenloos’. “Volgend jaar trekken we met de nieuwe miss naar LA voor de opnames. Een heel avontuur en meteen een extra prijs bovenop het kroontje”, zegt ze. “Het gaat om een figurantenrol in de nieuwe afleveringen.”

Katherine Kelly Lang (58), bij soapfans vooral bekend als Brooke Logan, zat tijdens de verkiezing van Miss België 2017 nog in de jury. “Als trouwe kijker van ‘Mooi en meedogenloos’ zijn we toen aan de praat geraakt en sindsdien zijn we altijd contact blijven houden. Dat wordt een leuk weerzien”, aldus Devos.