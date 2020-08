19 nieuwe Vlaamse programma’s: zo gaat het najaar van VTM, VTM2, VTM3 en VTM4 eruit zien SDE

20 augustus 2020

15u14

Bron: VTM 1 TV We schreven het al: vanaf maandag 31 augustus breidt familiezender VTM uit. Die dag starten VTM 2 (pitte Vlaamse en internationale reality), VTM 3 (filmzender) en VTM 4 (actie en classics). Maar liefst 19 nieuwe lokale programma’s kleuren het najaar bij VTM en VTM 2.

“We hebben voor onze zenders 19 nieuwe Vlaamse programma’s in de steigers staan. De drive en het enthousiasme bij de productiehuizen en onze gezichten hebben ervoor gezorgd dat we er, ondanks deze coronatijden, toch in geslaagd zijn om de kijker met zoveel nieuwe titels te verrassen. Naast de vertrouwde successen, blijven we dus volop inzetten op vernieuwing en willen we zeker niet stilstaan”, licht Davy Parmentier, creatief directeur VTM verder toe.

VTM: 14 nieuwe programma’s



VTM pakt dit najaar uit met maar liefst 14 nieuwe programma’s. “We gaan voor een ambitieus najaar”, klinkt het bij Maarten Janssen, channel manager VTM. “We brengen een mix van verrassende nieuwkomers, vertrouwde sterkhouders en must see-tv. Stuk voor stuk programma’s waarover je de dag nadien wil meepraten met collega’s, familie of vrienden. Met VTM willen we er élke dag van de week zijn om onze kijkers te blijven entertainen en informeren.” Al blijft er natuurlijk ook ruimte voor beproefde successen, zoals ‘The Voice Kids’ en ‘Boer zkt Vrouw’.

‘De Positivo’s’ - vanaf maandag 24/8 om 22.00 u



In de actuaquiz ‘De Positivo’s’ gaan drie bekende panelleden elke weekdag op zoek naar het beste nieuws van de dag bij wijze van tegengif om de rest van 2020 wat te vergeten. Ze serveren een frisse, snelle quiz met de speciaal ingehuurde über-positivo Jelle Cleymans als verrassende spelleider. “’Never waste a good crisis’, zeggen ze soms”, klinkt het bij Jelle. “Ons doel: mensen met een goed gevoel naar bed sturen.”

‘Axel Gaat Binnen’ - vanaf maandag 31/8 om 21.40 u



Axel Daeseleire verblijft 5 dagen en 4 nachten op plaatsen waar je normaal gezien niet zomaar kan verblijven. Hij leeft onder andere mee op het ritme van patiënten in een brandwondencentrum, woont samen met mensen met een verstandelijke handicap en logeert tussen geïnterneerden in een forensisch psychiatrisch centrum. “Dit programma heeft me verwonderd, ontroerd, geschokt, verbaasd maar ook gevormd, gesterkt en rijker gemaakt als mens.”

‘Telefacts Nu’ - vanaf dinsdag 1/9 om 21.40 u

Na 30 jaar keert ‘Telefacts’ meer dan ooit terug naar zijn eerste missie: onthullende journalistiek. ‘Telefacts NU’ speelt elke dinsdagavond in op wat er ‘nu’ leeft in Vlaanderen en de wereld. De eigen redactie brengt sterke, relevante verhalen aan de hand van unieke getuigenissen en onthullend onderzoek. De presentatie is in handen van Freek Braeckman: “We gaan voluit voor onthullende journalistiek en sterke verhalen”. Op woensdag is er de bestaande ‘Telefacts’, waarin Birgit Van Mol buitenlandse reportages met een bijzondere blik op de wereld brengt.

‘Een Echte Job’ - vanaf woensdag 2/9 om 20.35 u

Julie Van den Steen, Sean Dhondt, Laura Tesoro, Niels Albert en Bart Kaëll ruilen de spotlights in voor een ‘echte job’. Ze draaien drie weken lang intensief mee op een afdeling van het UZ Gent: van geriatrie en orthopedie tot materniteit. Ze leven en werken mee op het ritme van verpleegkundigen. Hoe beleven ze hun intensieve stage en hebben ze misschien hun roeping gemist? “Ik kan niet tegen bloed, dus dat wordt nog een uitdaging”, klinkt het alvast bij Julie.

‘Veel Tamtam’ - vanaf woensdag 2/9 om 21.40 u

Elke dag komen er nieuwe woorden en afkortingen bij en de bekendmaking van de nieuwste lading emoji’s is altijd wereldnieuws. Maar begrijpen we elkaar eigenlijk nog? Jonas Van Geel zoekt het uit in de nieuwe panelquiz ‘Veel Tamtam’. Hij krijgt daarbij de hulp van onder meer Jan Mulder, Herman Brusselmans, Lize Feryn, Wouter Deprez en Barbara Sarafian. “Een taalshow waarin comedians zich amuseren, over de manier waarop we communiceren”, legt Jonas uit.

‘The Masked Singer’ - vanaf vrijdag 18/9 om 20.35 u

Welke 8 bekende mensen zitten verstopt onder de maskers? Niels Destadsbader host de internationale tv-hit ‘The Masked Singer’. In deze show hullen bekende gezichten zich van kop tot teen in prachtige kostuums. Zo neemt onder meer de zingende Libelle het op tegen de stoere Wolf. Kunnen het publiek en speurders Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker raden wie het is, enkel en alleen op basis van een stem? Heel Vlaanderen kan mee het spannendste mysterie van het najaar ontrafelen.

‘Lisa’ - later dit najaar

Halfzussen Lisa (Tinne Oltmans) en Katja (Anouck Luyten) gaan aan de slag in een marketingbureau, waar ze met grote ogen kijken naar de bruisende reclamewereld vol creatievelingen, vloggers, influencers en social media wizzards. Maar één collega springt bijzonder in het oog: Jonas (Oscar Willems). Zal Lisa stap voor stap haar bedeesdheid overwinnen, en de wereld - inclusief Jonas - verbazen met haar talent? De nieuwe telenovelle ‘Lisa’ gaat over de zoektocht van een verlegen meisje naar liefde en geluk.

‘Ruth, Jonas, Guga & Nathalie’ (Werktitel) - later dit najaar

De voorbije zeven dagen, samengevat in 30 minuten. Jonas Van Geel, Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans en Guga Baúl - die voor de eerste keer samen een programma maken - fileren, parodiëren en corrigeren alles wat er de afgelopen week toe deed en hopen op beterschap voor de week die volgt.

‘Cupido Ofzo’ - later dit najaar

Ruth Beeckmans en Karen Damen helpen enkele mensen die verlangen naar de liefde, maar daarin verhinderd worden door hun beperking of stoornis. Ze zoeken dates voor de deelnemers en stippelen activiteiten uit om de ontluikende liefde te doen bloeien. En dan is het aan de singles zelf om er iets van te maken. “Wij zijn de ultieme supporter van liefde en geluk, zeker voor wie daten niet zo evident is”, klinkt het bij Ruth en Karen.

‘Da’s Liefde’ (werktitel) - later dit najaar

Jens Dendoncker, zelf romanticus pur sang, zoekt op basis van gedurfde experimenten uit wat liefde is. Wist je dat 50% van de mensen die op date worden gevraagd gewoon ‘ja’ zegt? Of dat mannen sneller ‘Ik hou van je’ zeggen dan vrouwen? Jens toetst wetenschappelijke studies over de heerlijke, maar soms ook pijnlijke liefde aan de praktijk. “Ik heb aan den lijve mogen ondervinden wat voor crazy stuff de liefde doet met een mens.”

‘Ze Zeggen Dat’ - later dit najaar

Ze zeggen dat... je in een openbaar toilet best het eerste hokje kiest. Dat goedkope wijn gelijk staat aan ‘chateau migraine’. En zelfs: dat er aan elk bankbiljet cocaïne hangt. Stuk voor stuk beweringen die heel wat mensen voor waarheid aannemen. Maar is dit ook zo? Dina Tersago en Andy Peelman komen te weten wat je nu écht mag geloven en wat vooral niet. “Ze zeggen dat je niet altijd moet geloven wat anderen zeggen. Maar is dat ook zo?", vraagt Dina zich af.

‘Snackmasters’ - vanaf dinsdag 15/9 om 20.35 u

Wat gebeurt er wanneer een bekende chef wordt uitgedaagd om Vlaanderens populairste snacks exact na te maken? En wat als die topchef daarbij zélf gejureerd wordt? In ‘Snackmasters’ nemen telkens 2 bekende chefs het tegen elkaar op. Snoeper Koen Wauters leidt de strijd in goede banen, terwijl snackgoeroe Ruth Beeckmans uitzoekt hoe zo’n snack nu écht wordt gemaakt. “Van kindsbeen af ben ik zot van snacks”, klinkt het bij Koen. “Zoet of zout: het gaat er allemaal in. Benieuwd of de topchefs in staat zijn om al mijn favoriete snacks na te maken.”

‘De Rode Duivels met Stef Wauters’ - eerste match op zaterdag 5/9 om 20.30 u

Dit najaar pakt VTM opnieuw uit met duivels goed voetbal. De Rode Duivels maken zich op voor hun eerste groepswedstrijd in de UEFA Nations League sinds november vorig jaar. Op zaterdag 5 september gaan Eden Hazard en co. voor de overwinning tegen Denemarken. Stef Wauters neemt voortaan plaats in een gloednieuwe studio om samen met de hele familie voor de tv te supporteren voor de nationale trots. Hij krijgt daarbij in de studio het gezelschap van analisten als Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde.

Docureeksen: ‘Wout, Waar Een Wil Is’ & ‘Ik Ben Remco’ - later dit najaar

VTM NIEUWS en HLN zitten dit seizoen in het spoor van de wielergoden van dit moment: Wout Van Aert en Remco Evenepoel. Voor twee exclusieve docureeksen - die te zien zijn bij VTM en via HLN.be - worden de twee renners al een hele tijd gevolgd en krijgt Vlaanderen een unieke blik achter de schermen in hun leven. Ook de recente gebeurtenissen rond de val van Remco Evenepoel en hoe hij terugkeert naar de top worden van op de eerste rij gevolgd.

Deze successen keren terug met nieuwe afleveringen

‘Familie’ (vanaf maandag 24/8 om 20.00 u)

‘Boer zkt. Vrouw: Home Sweet Home’ (vanaf maandag 31/8 om 20.35 u)

‘Sturm Der Liebe’, ‘De Buurtpolitie’, ‘Sara’ (vanaf maandag 31/8)

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ (vanaf dinsdag 1/9 om 20.35 u)

‘Alloo Bij De Wegpolitie’ (vanaf donderdag 3/9 om 21.40 u)

‘The Voice Kids’ (vanaf vrijdag 4/9 om 20.35 u)

‘Code van Coppens’ (vanaf zondag 6/9 om 19.55 u)



‘Helden Van Hier: Op Interventie’ (later dit najaar)

‘The Voice Senior’ (later dit najaar)

‘De Zonen van Van As’ (later dit najaar)

‘Wat een Jaar!’ (later dit najaar)

‘De MUG’ (later dit najaar)

VTM 2: 5 Vlaamse programma’s en internationale titels



VTM 2 zet vanaf september volop in op pittige reality. “Met VTM 2 brengen we verslavende verhalen tot bij de kijkers. Lokale programma’s, allemaal met dat extra tikkeltje ‘guts’, zijn daarbij de belangrijkste bouwstenen”, klinkt het bij Kristine Willems, channel manager VTM 2. “Dit najaar pakken we dan ook uit met 5 gloednieuwe Vlaamse titels. Daardoor zal het aanbod aan lokale programma’s voor de kijkers nog nooit zo groot geweest zijn.” VTM 2 heeft ook heel wat internationale titels klaarstaan. Zo is er ‘Blind Getrouwd Australië’, ‘House Rules’, ‘Masterchef’ en ‘Steenrijk Straatarm’. VTM 2 heeft ook een vaste afspraak met de Champions League op woensdag.

‘Jonge Wolven’ - vanaf maandag 31/8 om 20/35 u

Hoe voelt het om op je 20ste meer te verdienen dan je beide ouders samen? ‘Jonge Wolven’ volgt inspirerende jonge ondernemers in ‘work hard, play hard’-modus. Waar komt hun ambitie vandaan? En wat hebben ze daarvoor over? Deze jonge elite maakt het verschil, geeft nooit op, mikt steeds hoger, ruikt kansen, maakt geld en realiseert dromen.

‘Lady Truckers’ - vanaf dinsdag 1/9 om 21.40 u

Ons land telt 57.000 truckchauffeurs, waarvan amper 750 vrouwen. ‘Lady Truckers’ volgt vrouwelijke truckchauffeurs tijdens hun dagelijkse ritten met zware trucks. Ze vertellen over hun bijzondere job, over het leven onderweg, het respect dat ze krijgen en het vrouw-zijn in een mannenwereld. Want één ding is zeker: hun vrouwelijkheid verliezen ze nooit.

‘Vanity Plates’ - vanaf donderdag 3/9 om 20.35 u

In België rijden bijna 40.000 bestuurders met een unieke, gepersonaliseerde nummerplaat rond. Op autostrades, in parkings, op landweggetjes en kruispunten: ze springen meteen in het oog. Wie zijn de bijzondere mensen achter deze bijzondere nummerplaten? Wat drijft hen om hun nummerplaat te personaliseren? Creativiteit, ijdelheid of nog iets anders?

‘Latem Leven' - later dit najaar

In het pittoreske Sint-Martens-Latem wonen volgens de statistieken de rijkste inwoners van België. Latem Leven volgt een aantal mensen die er wonen en/of werken, met elk hun uiteenlopende bezigheden, dromen en verlangens. Onder andere model Valerie De Booser, tabakshandelaar Patrick Goossens, schrijver Oscar van den Boogaard, schoenenontwerpster Virginie Morobé en ex-voetballer en ondernemer David Damman en de kleurrijke Boxy-broers geven een inkijk in hun leven.

‘Ik Vertrek’ - later dit najaar

Wat gebeurt er als je samen met je gezin naar het buitenland vertrekt om daar een nieuw leven én een nieuwe onderneming op te starten? Die ups en downs worden gevolgd in de Vlaamse versie van ‘Ik Vertrek’. Van bij de eerste voorbereidingen in België en het afscheid van familie tot de aankomst in een vreemd land, de stress voor de opening van hun zaak, de taalproblemen en de lokale gewoonten. Eén ding staat vast: naar het buitenland verkassen gebeurt niet zonder slag of stoot.

VTM 3: Films, series en sitcoms



Filmzender VTM 3 zorgt elke dag voor topfilms zoals ‘Star Wars: The Last Jedi’ en ‘Girl’. Ook liefhebbers van series en sitcoms komen er aan hun trekken met o.a. ‘Modern Family’, ‘The Big Bang Theory’ en het gloednieuwe ‘Stumptown’.

VTM 4: Actie, classics en voetbal



Wie van actie en classics houdt, zit goed bij VTM 4 met onder andere ‘Top Gear’, ‘Rambo’, ‘The A-Team’ en de ‘James Bond'-films. VTM 4 volgt ook het voetbal op de voet, met de Croky Cup en de matchen van de Red Flames.

VTM GO:

Alle najaarsprogramma’s kunnen uiteraard ook bekeken en herbekeken worden op VTM GO. Daarnaast komt VTM GO met extra beleving dit najaar. Wanneer de maskers afgaan in ‘The Masked Singer’ volgt ‘Behind The Mask’ op VTM GO het verhaal erachter. Hoe hebben de bekende gemaskerde gezichten de intense maanden beleefd? In ‘Axel Gaat Buiten’ neemt Axel Daeseleire de mensen die hij in ‘Axel Gaat Binnen’ heeft gevolgd mee naar buiten. Hij gaat met hen op pad en verrast ze op zijn eigen manier.

Nieuwe zenderposities VTM 2, VTM 3 en VTM 4 vanaf 31 augustus

De nieuwe VTM-zenders vervangen de huidige zenders Q2, Vitaya en CAZ en zijn op deze EPG-posities te vinden:

VTM 2: 5 (Telenet, Orange en TV Vlaanderen), 6 (Proximus)

VTM 3: 7 (Telenet, Orange, Proximus, TV Vlaanderen)

VTM 4: 9 (Telenet), 8 (Proximus, Orange, TV Vlaanderen)