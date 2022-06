19-jarige TikTokker Cooper Noriega overleden

FILM Julie Andrews na 57 jaar herenigd met de ‘Von Trapp’-kinderen uit ‘The Sound of Music’

In 1965 kroop Julie Andrews (86) in de huid van het legendarische personage Maria uit ‘The Sound of Music’. 57 jaar later is de film nog steeds een begrip. Nu de actrice herenigd werd met de ‘von Trapp’-kinderen, slaan dan ook vele harten over.

10 juni