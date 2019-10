19 jaar het zonnetje, nu 'gone with the wind’: Jill Peeters zwaait af als VTM-Weervrouw Redactie

25 oktober 2019

00u00 0 Showbizz Voor sombere weerkaarten bleef zij toch het zonnetje. Bij complexe weerfenomenen liet zij de mist in vele hoofden opklaren. Dat Vlaanderen Jill Peeters (44) erg zal missen als VTM-weervrouw - ze stopt eind dit jaar - is zo helder als de volle maan. Maar niet getreurd: "Morgen komt de zon weer op."

Haar meisjesdroom was niet model, stewardess of dierenarts worden. Weervrouw zou ze zijn. Van kleins af liep Jill Peeters in de Antwerpse Zuiderkempen al met haar hoofd naar de wolken te turen. Op Chirokamp maakte ze een dagelijkse voorspelling of het tentzeil droog zou blijven. In vriendjesboeken schreef zij achter 'idool': Armand Pien. Thuis installeerde ze een eigen weerstation en aan de unief studeerde ze af als master in de geografie. Mooie adelbrieven waarmee ze in 2000 op haar 25ste haar kinderwens deed uitkomen: VTM haalde met Jill Peeters een charmante verschijning aan boord. Afwisselend met Eddy De Mey verzorgde zij het dagelijkse weerpraatje. Met veel naturel, gedrevenheid en spontaniteit schoof Jill regelmatig aan in de nieuwsstudio om moeilijke weerfenomenen te verhelderen. In plaats van 'occlusiefronten' zei ze: "Vergeet je paraplu morgen niet." Die klare taal leverde haar in 2016 nog de Wablieft-prijs op.

Drie dochters

Dat ze steeds vaker werd bevraagd over hoe de klimaatverandering haar weerkaarten kleurde, viel haar snel op. In 2006 legde ze zich toe op studies over de gevolgen van global warming. Ze zei 'ja' toen de Verenigde Naties haar vroegen om mee in een denktank over het klimaatbeleid te stappen en groeide uit tot de eerste klimaatactiviste van ons land.

Aan de boorden van het sterk vervuilde Turkanameer in Kenia lanceerde de weervrouw mee een waterproject en zo merkte zij als moeder van drie dochters - Nette, Lola en Sigi - hoe Afrikaanse lotgenoten moesten vechten voor drinkbaar water voor hun kinderen. Dat hakte erin en deed haar overtuiging nog fors toenemen.

Een straf en artistiek statement in 2013: om aandacht te vragen voor het klimaat, liet Jill Peeters zich naakt bodypainten voor de cover van ons weekendmagazine NINA. Met de schijnwerpers op zich gericht wees de weervrouw er dan fijntjes op hoe belangrijk het klimaatakkoord van Parijs in 2015 toch was. Daar werden afspraken gemaakt om de gemiddelde temperatuur op aarde nooit met meer dan 2 graden te laten oplopen. Toen het akkoord rond was, stak ze haar opluchting niet weg. "Vroeger kreeg ik mijn computertje 's nachts niet uitgezet. Ik heb me lang alleen gevoeld, alsof ik de enige was die het echt kon schelen. Dan ren je jezelf voorbij, recht naar de burn-out. Sinds het klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 slaap ik weer goed."

Geen orakeltaal

Haar beste levensles kreeg Peeters al op haar 18de. Door een zware operatie aan haar rug - een erfelijk probleem - lag ze toen een heel jaar plat. Tot zelfs op een bed in de aula. Toen besefte ze: 't is niet altijd mooi weer en je moet zelf knokken om er weer bovenop te komen. Enkele jaren geleden deed haar rug opnieuw lelijk zeer: acht maanden lang lag ze horizontaal naar haar voeten te staren. Liet ze er maar een mooi wolkje op tatoeëren: zo zag ze nog wat leuks.

Ook al voelt ze een bui hangen: liever positief blijven. Daar waar klimaatstrijders zoals Greta Thunberg, Anuna De Wever en Nic Balthazar geregeld de wind van voren krijgen van mensen die niet houden van een geheven vinger, kiest Jill doorgaans voor een zachtere aanpak. "Lieve mensen, vannacht is hét moment om jullie diepvriezer te ontdooien." Luis in de pels, maar zonder orakeltaal. "Ik ben geen heilige, maar ik doe mijn best", gaf ze enkele jaren geleden eerlijk toe. "Als ik groenten kook, hergebruik ik het kookvocht en ik zal ook nooit een bad nemen. Het zijn kleine dingen, maar het resultaat is er."

WhatsApp-groepje

De kleinste dingen maken soms een wereld van verschil. Iets simpels als een WhatsApp-groepje, bijvoorbeeld. Van de weervrouw uit Argentinië tot de 'Armand Pien' van Zimbabwe: Jill stopte de radio- en tv-weervoorspellers van de hele wereld in één groepje, 'Klimaat zonder grenzen'. Met foto's, studies en bevindingen maken ze elkaar wijzer over de klimaatverandering. Zo simpel maar briljant dat het Festival of the Earth in Venetië haar beloonde met de prijs voor 'beste klimaatoplossing'. Past wel op haar schouw, naast het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap en de TV Weather Forecast Award uit 2008.

Een donderslag bij heldere hemel dat Jill nu stopt als weervrouw? Misschien niet. Om meer te kunnen studeren, besloot ze enkele jaren geleden al om enkel nog 's avonds het weerbericht te presenteren. Dat ze het geen jaren meer zou doen, liet ze ook toen al verstaan. Ze kickt niet op het BV-schap en weet ook dat smartphones meer en meer geraadpleegd worden om het weer in de achtertuin te voorspellen. Voor de verkiezingen probeerde zowel Groen als Open Vld haar als wit konijn uit de hoge hoed te toveren. Ze zei niet meteen 'nee', maar ook niet 'ja'.

Wat ze volgend jaar zal doen, weet ze zelf nog niet. "Er is nog van alles wat ik wil én kan doen, maar ik kan betere keuzes maken zonder dagelijks het weer te presenteren", schreef ze gisteren. "Afscheid nemen doet altijd wat pijn, maar ik weet: morgen komt de zon weer op en is er weer een nieuwe dag."