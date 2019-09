187.500 vragen en 308.000 blokjes : 25 jaar ‘Blokken’ in cijfers DBJ

05 september 2019

06u30 1 TV Vandaag bestaat ‘Blokken’ exact 25 jaar. Heel wat records werden gebroken en duizelingwekkende cijfers passeren de revue, maar één ding is sinds 5 september 1994 onveranderd gebleven: Ben Crabbé presenteerde elke van de 5.356 afleveringen.

25 jaar Blokken, dat zijn 187.500 vragen die 6.984 kandidaten in 5.356 afleveringen moesten beantwoorden. Al die vragen werden bedacht door 86 vragenmakers en gesteld door 1 presentator: Ben Crabbé. Maar dat zijn niet de enige cijfers. Hieronder de meest opmerkelijke records en statistieken.

98 dagen ‘Blokken’

5.356 shows met een gemiddelde duurtijd van 26 minuten en 30 seconden. Dat zijn naar schatting in totaal 8.516.040 seconden ‘Blokken’ (de herhalingen ’s middags zijn hier niet inbegrepen) en dat komt overeen met 98 dagen, 13 uur, en 34 minuten van het spelletje.

308.000 blokjes

Uit alle 300 gemeentes van Vlaanderen hebben zich al mensen ingeschreven voor ‘Blokken’. 295 van de 300 gemeentes hadden al een deelnemer. De vijf gemeentes zonder deelnemers zijn: Lo-Reninge, Spiere-Helkijn, Drogenbos, Herstappe en Horebeke.

Ben Crabbé is al sinds het begin de presentator. Hij miste geen enkele aflevering.

Het exacte aantal blokjes dat in 25 jaar naar beneden viel op het blokkenbord is onbekend. Een ruwe schatting: zo’n 308.000 stuks.

Van 5 september 1994 tot en met vandaag had ‘Blokken’ 9 verschillende decors en evenveel generieken.

In de drie voorrondes kan je in totaal maximaal 1.630 punten scoren. Dit is nog nooit gebeurd.

Records

Op vrijdag 8 juni 2019 baande Ewout Leys zich naar een 12de aflevering en verbrak zo het ruim 5 jaar oude record van Saar Bossuyt.

De huidige top 3 is:

Ewout Leys, 12 afleveringen (12de finale niet bereikt)

Saar Bossuyt, 11 afleveringen (11de finale bereikt)

Drees Herfs, 11 afleveringen (11de finale niet bereikt)

Patrick Vanhoof behaalde op 13 oktober 2011 in ronde 2 het bijna onmogelijke maximum van 350 punten. Uitgerekend één dag voordien had Ben in de uitzending nog gezegd dat 300 punten in de tweede ronde voor hem het maximum is, omdat het absolute maximum van 350 punten in 18 jaar Blokken nog nooit was behaald. Het is sindsdien ook nooit meer gebeurd. Een unicum in 25 jaar.

Herlinde D’hiet scoorde op 28 maart 2007 in totaal 1.440 punten tijdens de drie voorrondes. Een record dat nog altijd standhoudt.

Leeftijden

De oudste Blokken-kandidaat was Diane Van Remoortere: ze was 72.

De jongste kandidaat bij de volwassenen was Abigail Lafaille: 16 jaar.

De jongste kandidaat uit de kinderafleveringen was Kyana Decoene: 9 jaar.

Bijzondere namen

Sommige Blokken-kandidaten hebben een naam die klinkt als die van een bekende Vlaming. In 25 jaar kwamen onder andere deze ‘onbekende Vlamingen’ voorbij:

· Tom Boonen

· Jo Leemans

· Véronique De Cock

· Patrick Lefèvre

· An Wauters

· Jeroen Van Dyck

· Filip Peeters

· Luc Bomans