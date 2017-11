17-jarige gearresteerd voor geplande aanslag op Justin Bieber-concert MVO

14u08 0 EPA Showbizz Een 17-jarige tiener uit Wales werd beschuldigd van het plannen van een terreuraanval tijdens een Justin Bieber concert in Cardiff, zo schrijft 'The Guardian'. Hij werd betrapt omdat hij online details zocht over de beveiliging van de concertzaal.

Volgens de Britse krant zou de jongeman in het bezit zijn geweest van een hamer, een keukenmes en een 'martelaarsbrief' die hij in zijn rugzak had verstopt. Op zijn computer werd een poster van het evenement gevonden, alsook beveiligingsdetails van de concerthal. Die bestanden werden op dezelfde dag opgeslagen, waaruit zou kunnen blijken dat de jongen onderzoek deed naar een plaats om toe te slaan, en een manier om er binnen te geraken.

Op het briefjes stond daarnaast ook te lezen dat hij de "niet-gelovers zou neermaaien met een auto" en "de ketters met een mes in de nek zou steken". Hij identificeerde zichzelf als een soldaat van de islamitische staat.

De openbare aanklager stelt vast dat de jongen radicaliseerde via het internet, maar dat het waarschijnlijk om een 'lone wolf' gaat die zich de naam van IS eigen maakt. Er is een onderzoek naar de zaak geopend.