17.000 gasten op 'Temptation'-bruiloft Tim en Cherish DBJ

29 maart 2018

12u41

Bron: Facebook 0 Showbizz Op Facebook gaat een grap viraal. Er is een huwelijk georganiseerd tussen Tim en Cherish uit 'Temptation Island' en er hebben zich al 17.000 gasten aangemeld.

In een gelekt filmpje dat enkele dagen geleden op het internet verscheen, was te zien hoe Tim uit 'Temptation Island' aan verleidster Zwanetta verkondigde dat ze uitgenodigd was op het huwelijk van hem en vrijgezel Cherish. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen, want voor 'de ultieme relatietest' van start ging beweerde de Aalstenaar bij hoog en bij laag dat hij met 'zijn' Deborah ging trouwen. Dat bleek een loze belofte, want na amper een week viel Tim dus helemaal voor de charmes van de Nederlandse blondine Cherish. Zo erg dat hij nu ook met haar wil trouwen.

Naar aanleiding van die beelden heeft iemand nu een Facebookevenement opgestart. De gebeurtenis? Het huwelijk van Tim en Cherish. Iedereen is uitgenodigd op het 'Temptation Island'-huwelijk, en die oproep is niet in dovemansoren gevallen. Maar liefst 17.000 mensen zetten zich op aanwezig, en meer dan 30.000 twijfelen nog wat ze moeten aantrekken, maar zijn wel geïnteresseerd in het evenement.

De ceremonie zal plaatsvinden in Madridejos, Cebu op de tropische Filipijnen. Niet mis als je de foto's van Google mag geloven. Ook de precieze datum is al vastgelegd. Iedereen is welkom op woensdag 16 mei, vanaf acht uur 's avonds.

Het Facebook-event is aanmaakt door ene Henry Mintzberg, die in Indonesië woont. De enige informatie van de grappenmaker over het event is: “Deze meid wil ik koesteren.” Of dat ook voor Tim geldt, valt nog af te wachten.