160 man in suite, 36 koetsen en 4 dagen feest: Willy Naessens en Marie-Jeanne helemaal klaar voor hun huwelijk TDS

25 juni 2018

16u48 43 Showbizz In juli vorig jaar, precies op haar 67ste verjaardag en de dag dat ze 50 jaar samenwerkten, ging Willy Naessens op zijn knie voor 'zijn' Marie-Jeanne. Nu maakt de ondernemer uit ‘The Sky Is The Limit’ bekend dat het huwelijk op 7 juli plaatsvindt in Wortegem-Petegem , en dat er liefst 80 koppels in hun suite lopen. De bruiloft zal ook op een groot scherm gevolgd kunnen worden.

“Ons huwelijk wordt één groot dankfeest", maakt Willy meteen duidelijk. "Ik heb Marie-Jeanne ten huwelijk gevraagd uit liefde en uit dankbaarheid voor de meer dan 50 jaar dat ze al aan mijn zijde staat, in goede en kwade dagen." Marie-Jeanne haar eerste werkdag viel destijds samen met haar verjaardag. "Ik heb haar ook ten huwelijk gevraagd op haar verjaardag en ook trouwen we voor de wet op haar verjaardag", zegt Willy. "En op de huwelijksfeesten wil ik ook mijn dankbaarheid uiten aan mijn familie, mijn vrienden, mijn klanten en zeker ook mijn medewerkers."

Op zaterdag 7 juli vindt het kerkelijk huwelijk plaats. Er lopen liefst 80 koppels in de suite. "Wij hebben deze koppels gekozen omdat het stuk voor stuk mensen zijn die de voorbije 25 à 30 jaar iets betekend hebben in ons leven. En ze betekenen nog steeds veel. We willen hen daar op deze manier voor in de bloemetjes zetten", klinkt het.

De 80 koppels worden aangevoerd met 36 koetsen. Één van de koetsen is een replica van de koets uit de 'Sissi'-films met actrice Romy Schneider. "Het is één van de koetsen uit mijn persoonlijke collectie en al 10 jaar mijn pronkstuk", aldus Willy.

Iedereen welkom

Toch is iedereen welkom op de viering, geeft de ondernemer nog mee. " En zeker alle inwoners van Elsegem en groot Wortegem-Petegem. De huwelijksviering start om 11u en zal voor iedereen vanop een groot scherm buiten de kerk te volgen zijn", klinkt het. "En na de misviering trakteren we iedereen op een glaasje champagne of een biertje en een Bourgon-hapje. Het wordt een feest met alles erop en eraan, ambiance verzekerd". Willy voorziet ook nog een artiest als special guest voor een optreden. Maar wie dat is, verklapt hij nog niet.

Hun wettelijk huwelijk zullen Willy Naessens en Marie-Jeanne in intieme kring vieren. Ter gelegenheid van hun huwelijk schenkt het koppel ook een voedingspakket aan alle OCMW-gezinnen van Oudenaarde en Wortegem-Petegem.