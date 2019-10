16 jaar later: wat is er geworden van de ‘Idool’-collega’s van Natalia, Brahim en Peter Evrard Hans Luyten

25 oktober 2019

16u00 0 Showbizz Met de Top 500 van de 00′s zorgt Qmusic deze week voor een muzikale throwback. Vandaag horen de luisteraars wie er op 1 staat in deze lijst met de beste nummers uit de nillies. Aansluitend organiseert de zender een concert met drie finalisten van de eerste ‘Idool’ uit 2003: winnaar Peter Evrard, runner up Natalia en Brahim, die vierde werd. Maar hoe verging het de andere kandidaten van toen?

Wim Soutaer (derde) stond na de finale drie weken op nummer 1 in de hitparade met zijn eerste en meteen ook grootste hit: ‘Allemaal’. Zestien jaar later is de zanger nog steeds erg populair. Afgelopen zomer trad hij zo’n 60 keer op: solo en met zijn band Soulbrothers.

Chris D. Morton (vijfde) bracht na ‘Idool’ twee singles uit en nam in 2004 deel aan de preselecties van ‘Eurosong’. Zonder veel succes. Vandaag treedt de papa van twee nog sporadisch op, maar is hij vooral leraar Engels en zedenleer.

Tom Olaerts (zesde) is nog steeds muzikaal actief. Vooral als componist, maar ook als stemcoach en muziekleraar. Volgens zijn website maakt hij deel uit van vijf verschillende bands, al is niet duidelijk hoe vaak die optreden.

Cindy Huysentruit (zevende) is uit de belangstelling verdwenen en werkt nu in de zorgsector: als animatrice in een woonzorgcentrum.

Caroline Vincke (achtste) was zwanger toen ze deelnam aan ‘Idool’ en noemde haar baby naar een van de juryleden, Nina De Man. Drie zomers geleden vormde Caroline samen met Peter Evrard en Katy Satyn (‘Star Academie’) de partyband Dr. Fred & The Medicine Men.

Tabitha Cycon (negende) had niet het verhoopte succes bij haar deelname aan ‘Eurosong’ in 2008, maar is vandaag wel een professionele zangeres, die van haar muziek kan leven. Tien jaar geleden startte ze immers met Domino, een soort van levende jukebox. Bij optredens kan en mag het publiek interactief meebeslissen welke nummers er gezongen en gespeeld worden.

Stéphanie Lambrechts (tiende) was destijds met haar 16 jaar de jongste deelnemer. Na ‘Idool’ trad ze nog een paar keer op, maar het bleek niet haar ding. Het muzikale hoofdstuk sloot ze daarna zonder veel spijt af. Ze werkt als secretaresse en is een gelukkige mama van drie. Haar tweede zoontje werd pas vorige maand geboren.