15 uur slaap voor Fly en 600 uur beeldmateriaal: ‘Kamp Waes’ in enkele duizelingwekkende cijfers DBJ

09 februari 2020

12u00 1 tv Het was een helse rit, maar na acht afleveringen klonk dan toch het eindsignaal voor de vijf overgebleven kandidaten van ‘Kamp Waes’. Vanavond kunnen ze samen met zo’n miljoen anderen kijken naar een samenvatting van de achtdaagse waarin ook beelden te zien zijn die de antenne niet haalden. Wij zetten een paar cijfers van de bikkelharde retraite op een rij.

5435: Het aantal inschrijvingen voor Kamp Waes.

600: Het aantal uren beeldmateriaal dat opgenomen werd. Kandidaten die dag en nacht in de weer zijn, werden gevolgd door verschillende cameraploegen en waren zelf uitgerust met bodycams. In de legertent hingen ook vaste camera’s. Het is een enorm aantal, zeker als je weet dat er slechts acht dagen gefilmd is.

24: Het aantal uren dat de kandidaten geslapen hebben op 8 dagen Kamp Waes.

2: Het aantal nachten zonder slaap voor Tom Waes. En daar komen nog heel wat nachten bij van maar een paar uur slaap.

15: Het aantal uur dat kampleider Fly geslapen heeft.

2: Het aantal shifts bij de productieploeg. Om het tempo van de Special Forces bij te houden, waren er twee shifts nodig bij de productieploeg. Dat zijn twee eindredacteurs en twee producers die elkaar de hele tijd afwisselden. Net omdat Kamp Waes nooit stopte.

12: Het aantal uur dat de kandidaten ondervraagd werden tijdens de gijzeling op de laatste nacht van ‘Kamp Waes’. Ze trokken met zijn zessen en nacht door, van 19u30 tot 7u30.

2: Aantal blauwe ogen overgehouden aan de milling. Door Debbie en Matthieu. Verder was er nog een gekneusde rib bij Maarten en een bloedneus bij Aaron. En een gekneusde elleboog bij instructeur Benny zelf, met dank aan een enthousiaste Zeger.

2: Een schatting van het percentage van de bevolking dat over de capaciteiten beschikt om Special Forces operator te worden.

3: De temperatuur op de koudste nacht in Elzenborn. Het kon ’s nachts verrassend koud worden in Elzenborn. Ook in de zomer. Dat heeft de kandidaten vooral bij de ondervraging, waar ze emmers water over zich heen kregen, serieus parten gespeeld.

100 000: Het aantal kijkers dat on line elke aflevering op vrt nu (her)bekijkt. Een record.

Vaak: Het aantal keer dat Tom “Fuck man” zei.

Erg veel: Het aantal harten die braken toen bleek dat instructeur Stijn getrouwd was.

2.003.999: Het totaal aantal kijkers van aflevering 5 ( live +7 (uitgesteld kijken) meegeteld). Het hoogste van de reeks.