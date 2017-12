15 kilo kwijt: zo beulde 'Familie'-acteur Peter Bulckaen zich met succes af HL

Peter Bulckaen als Mathias in 'Familie'.

De kijkers van 'Familie' hebben het al lang opgemerkt: Mathias loopt er tegenwoordig een pak strakker bij. Acteur Peter Bulckaen nam zich begin dit jaar voor om wat aan zijn overgewicht te doen en hield niet alleen vol vol, maar liet zijn dieet en working out als extra stimulans ook in de tv-serie schrijven. Gelukkig maar, want ondertussen is hij al meer dan 15 kilo afgeslankt en bijna onherkenbaar geworden. Op social media vroegen nogal wat fans zich af hoe hij dat gedaan heeft. Peter nam een personal coach onder de arm en postte als bewijs een filmpje op zijn Instagram waaruit moet blijken dat zijn afgetrainde lichaam het resultaat is van vooral veel gezweet en niks anders. 'Voor wie dacht dat het enkel dankzij die roeimachine was, of via andere middeltjes', schreef hij erbij.

