“15 keer contractbreuk en operatie ingepland bij verkeerde chirurg”: opnieuw klachten over plastische kliniek van Diana Gabriels

Er duiken nieuwe klachten op over Diana Gabriels en haar instituut voor plastische chirurgie, waar heel wat realityfiguren als Pommeline en Fabrizio van 'Temptation Island' vaste klant zijn. Dit keer legt de Nederlandse vlogster Jessie Maya (24) in een YouTube-video uit waarom ze haar samenwerking met Diana na 2,5 jaar heeft stopgezet. "Na m'n neuscorrectie had ik twee jaar een loopneus."

Diana Gabriels ligt zwaar onder vuur nadat de Nederlandse presentator Tim Hofman in de online reeks ‘#BOOS’ aankaartte dat de vrouw twee keer fout medisch advies heeft gegeven - en zo het leven van één van haar klanten in gevaar bracht. Nadien kwamen bij het programma meer dan 50 klachten binnen over de plastisch consulente. De zoveelste in het rijtje komt van YouTubester Jessie Maya (24), die al sinds haar achttiende bezig is met de transitie van man naar vrouw en bijna 350.000 abonnees heeft op het videoplatform.

“Waarom ik niet meer samenwerk met Diana Gabriels” - zo luidt de titel van haar meest recente video. “Het heeft even geduurd vooraleer ik dit filmpje kon maken, omdat ik tot 4 december onder contract stond bij haar. Tot dan mocht ik me niet negatief uitlaten over haar werk en praktijk”, steekt ze van wal. “Maar nu wil ik me niet langer associëren met haar. We hadden voor het eerst in contact in 2017 toen ik een partnerdeal afsloot voor een borstvergroting. Diana verwees me door naar een arts, volgens haar de beste die er was. Maar hij had duidelijk niet genoeg ervaring met transgenders. Ik was niet tevreden met het resultaat en had een zogenaamde ‘double bubble’. De borstprotheses zakten dus door en hingen te laag.”

Complicaties

In december 2018 ging Maya voor een tweede keer langs bij Diana, dit keer voor een neuscorrectie. “Hier heb ik ontzettend veel spijt van”, vervolgt de YouTubester. “Opnieuw verwees Diana me naar eigen zeggen door naar een geweldige arts. Hij heeft me echter nooit als vrouw beschouwd. Tijdens het filmen van m’n operatie bleef hij naar me verwijzen door ‘hij’ en ‘zijn’ te gebruiken. Bovendien wou ik een klein, vrouwelijk wipneusje en die wens heeft hij genegeerd. Hij gaf me gewoon de perfecte mannelijke neus, maar dat was niet wat ik wou. En dan zwijg ik nog over de complicaties. Ik heb twee jaar lang elke dag een loopneus gehad en m’n neusgat aan de rechterkant was ingedeukt. Een bijzonder nare ervaring dus.”

Omdat Maya zich zo ongelukkig voelde over haar borsten ging ze in mei 2019 langs voor een tweede consult. “Maar uiteindelijk bleek Diana een operatie bij de verkeerde dokter voor me ingepland te hebben, eentje waar ik me echt niet bij op m’n gemak voelde. Dit was een grote fout. Uiteindelijk voerde een andere dokter de operatie uit en die lukte voor 60%, maar nog steeds zien m’n borsten er niet uit zoals ik dat zou willen.”

Vertrouwensbreuk

Tot slot volgde in 2019 een FFS-operatie, dat zijn ingrepen om een gezicht vrouwelijker te maken. “Diana wou toen graag een contract afsluiten, zodat alles zwart-wit op papier zou staan. Ik heb daar toen duidelijk in laten zetten dat al het beeldmateriaal dat ze van mij zou gebruiken op haar site en sociale media eerst door mij goedgekeurd moest worden. Uiteindelijk is er meer dan 15 keer contactbreuk gepleegd. Ik heb misschien slechts 1 post kunnen controleren. Toen ik haar daarmee confronteerde, kreeg ik alleen maar te horen dat ze geen problemen zag. Hierdoor had ik totaal geen vertrouwen meer in haar. Het was de druppel om de samenwerking definitief stop te zetten.”

