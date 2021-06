15 jaar Wendy en Frans: “Waarom zij wel een partner overhield aan de tv-zoektocht? Ze deed het niet voor het geld”

TV Mijlpaal in Mar­vel-universum: Loki is naast genderfluï­de ook biseksueel

23 juni In de meest recente aflevering van ‘Loki’ werd bevestigd dat zowel Loki als Lady Loki (gespeeld door respectievelijk Tom Hiddleston en Sophia Di Martino) biseksueel zijn. Eerdere beelden bevestigden ook al dat het personage genderfluïde is. Loki is daarmee het eerste biseksuele personage in een Marvel-film of -reeks.