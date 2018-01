15 jaar Natalia: " Ik maak me niet langer druk over wat de toekomst brengt" EVDB

Dit jaar viert Natalia het 15-jarige bestaan van haar carrière. Hoe ze dat gaat vieren weet ze nog niet.

Of Natalia iets speciaal zal doen om haar 15-jarige bestaan als zangeres te vieren, weet ze nog niet. Wel weten we dat ze binnenkort aan haar nieuwe theatertournee 'Me And My Producer' begint, die een jaar uitgesteld werd. Tijdens die concerten worden haar songs tot op het bot gestript, om Natalias stem nog beter naar voor te laten komen.

“Op het podium wil ik dicht bij mezelf staan”, vertelde ze aan GVA. Het zal dertien jaar geleden zijn dat Natalia een 'Me And My Producer'-concertenreeks geeft. "Die eerste keer was heel plezant, maar de tijdsgeest is uiteraard anders nu." Ergens droomt Natalia wel nog steeds van een carrière in het buitenland, maar ze wil vooral realistisch blijven. "Wat ik niet meer wil doen, is feestjes afschuimen om te netwerken. Hi, this is Natalia... Ik heb dat vroeger wél gedaan, en het ligt me niet. Ik maak me niet langer druk over wat de toekomst brengt, want ik geloof dat ik altijd wel de juiste mensen zal tegenkomen."