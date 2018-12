15 jaar na ‘The Simple Life’: deze uitspraken maakten Paris Hilton en Nicole Richie legendarisch TDS

10 december 2018

16u36 0 Showbizz De opzet was even simpel als succesvol. In ‘The Simple Life’ trokken Paris Hilton (37) en Nicole Richie (37) door het land, bleven ze overnachten bij ‘gewone’ mensen, en verdienden ze zelf hun geld met simpele klusjes. Omdat de reeks exact 15 jaar geleden voor het eerst werd uitgezonden, zetten wij de meest onvergetelijke momenten op een rijtje.

Balanceren op torenhoge stilettohakken, steeds op zoek naar de juiste handtas en hersenloze uitspraken aan de lopende band: het is gemakkelijk om lacherig te doen over Paris Hilton en Nicole Richie. Nochtans zijn de hotelerfgename en de adoptiedochter van zanger Lionel Richie ware ‘marketing miracles’. Het begon 15 jaar geleden met ‘The Simple Life’, hun eigen realityreeks waarin de twee het land doorkruisen zonder geld.

De reeks was oorspronkelijk bedoeld als een sociaal experiment. Maar omdat het zo’n hilarische situaties opleverde, werd er al snel een vervolg aan gebreid. De serie kreeg 55 afleveringen en werd uitgezonden tot en met 2007. En het moet gezegd: zelfs al die jaren later zijn hun avonturen en uitspraken nog steeds even onvergetelijk.

Bekijk hier de verzameling:

Tijdens de eerste aflevering maakten de meiden al meteen indruk. ‘The Simple Life’ zou Amerika laten zien dat Paris en Nicole helemaal niet verwend zijn. “We hebben niets, geen geld, geen kredietkaarten. Het enige dat wij te bieden hebben is onszelf”, klinkt het.

Ze gingen de uitdaging echter aan, en lieten ook meteen weten daar ver voor te willen én durven gaan...

In de reeks zagen we hoe Nicole Richie nood had aan een paar nieuwe schoenen om al die dagdagelijkse taken uit te kunnen voeren. En dus kocht ze een paar stiletto’s van 2.000 dollar, of omgerekend 1.752 euro. “Perfect voor op de boerderij”, klonk het.

Ook Kim Kardashian maakte haar opwachting in de reeks. Al was zij in 2003 nog niet bekend. Meer nog: Kim was toen aan de slag als personal assistant van Hilton. Maar zij en Nicole spraken niet bepaald vol lof over de intussen wereldberoemde Kim Kardashian.

Wat later zag Paris het niet zitten om schoon te maken. Ze kwam dan maar met een originele oplossing op de proppen. Helaas duurde het liedje niet lang , want Paris donderde al snel van haar Segway.

Toen Paris Hilton voor het eerst zélf boodschappen ging doen bij supermarktketen Walmart, wist ze op voorhand duidelijk niet wat ze daarvan moest verwachten. “Wat is dat, Walmart?”, vroeg ze onwetend.

Dé aflevering die bij velen in het geheugen staat gegrift? Die dag dat Paris aan de slag moet als weervrouw. Dat ze er al snel de brui aan gaf, is een understatement. Maar de kijkers smulden van de ongemakkelijke momenten.

We kregen tijdens ‘The Simple Life’ ook de uitgebreide vocabulaire te horen van Paris Hilton.

Kijkers kunnen zich ook vast herinneren hoe Paris en Nicole werden aangehouden door de politie. Ze kregen toen een boete omdat er blauwe verlichting onderaan de wagen hing. Tot overmaat van ramp had Paris ook geen rijbewijs op zak. “Met wie moet ik hier naar bed gaan om onder mijn straf uit te komen?”, vroeg Nicole de agent onomwonden.

En dan was er nog die keer dat Paris wou gaan basketballen. Ook die pogingen leverden hilarische televisiebeelden op. “Het is moeilijk om basketbal te spelen in Louis Vuitton”, klonk het.

Maar wat we toch vooral hebben onthouden na ‘The Simple Life’? Dat Paris Hilton en Nicole Richie hun naam van verwende nesten toch 55 afleveringen lange alle eer hebben aangedaan.