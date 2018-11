15 Jaar na 'Idool': Natalia hoeft niet meer te vechten voor haar plek Redactie

00u00 1 Showbizz 'I've Only Begun to Fight' was de allereerste nummer 1-hit van Natalia (37). Vijftien jaar later hoeft ze gelukkig niet meer te vechten voor haar plekje in de Vlaamse showbusiness: haar strepen heeft ze intussen dik verdiend. "Mij kunnen ze niet kneden. Ik voel me nooit geïntimideerd."

Vijftien jaar carrière aan de top, niet veel artiesten deden het haar voor. "Mijn auditie bij 'Idool 2003' was er nochtans één zonder enige ambitie", vertelt Natalia. "Mijn vader spoorde me aan om mijn kans te wagen. Ik had nooit verwacht dat ik er een carrière mee zou kunnen uitbouwen." Dat succes is ook te danken aan haar eerste manager Bob Savenberg, weet de zangeres. In 2014 stopte de samenwerking, deels omdat zij buitenlandse horizonten (lees: Amerika) wilde verkennen. "Ik heb er een half jaar een agent gehad, maar ik voelde al snel dat je daar flink wat budget moet investeren om er potten te breken. Nu denk ik eigenlijk dat ik niet in de wieg ben gelegd voor het buitenland. Als artiest moet je dan toch dikwijls je ziel verkopen en dan verloochen je jezelf. Met iemand naar bed gaan om hogerop te geraken, gebeurt nog heel vaak in dat wereldje. Maar mij konden ze niet kneden. Ik voel me nooit geïntimideerd. Er zijn grenzen en als een man die overschrijdt, zal hij het geweten hebben. Ik denk dat veel vrouwen baat zouden hebben bij de cursus zelfontplooiing die ik volg. Het zou hen misschien helpen om net als ik 'nee' te durven zeggen."

Bij de psycholoog

Die cursus volgt Natalia ondertussen al drie jaar. "Ik ben daarmee begonnen omdat ik veel dingen in vraag stel en omdat ik heel graag wil blijven groeien als persoon", zegt ze. "Doorgaans werken we in groepssessies, begeleid door een psycholoog. Dat was eerst een drempel. Ik vroeg me af of ik dat als bekend gezicht wel moest doen. Ik was van in het begin heel open, maar heb de andere vrouwen wel gevraagd om alles tussen de vier muren te houden. Ik voel de positieve effecten. Ik ben veel rustiger en zachter geworden. En misschien ook wat meer vrouw in plaats van man. Nu weet ik weer wat het is om je hart open te stellen. Het mijne was een tijd dicht. Ik probeer opener te zijn, al weet ik dat daarvan misbruik gemaakt kan worden."

Assertieve man, alstublieft

"Het is al even geleden dat ik nog verliefd was", bekent de zangeres. "Ik sta zeker open voor een relatie, maar ik verveel me intussen niet. Daarvoor heeft het leven te veel te bieden. Met de jaren begin je ook anders naar de liefde te kijken. Het draait niet alleen rond seks, mijn partner moet ook iets te vertellen hebben. Ik wil graag een assertieve man, en die zijn niet dik gezaaid. Iedereen is tegenwoordig zo onzeker. Dat merk ik ook aan de kandidaten van 'The Voice' (waarin Natalia coach is, red.). Ze doen mee om zelfvertrouwen te winnen. Dat is de ziekte van onze tijd: we spiegelen ons te veel aan ideaalbeelden."

De Kempense diva heeft alvast géén gebrek aan zelfvertrouwen. "Ik ben nog zelfzekerder dan vroeger. Met het ouder worden, probeer ik mijn grenzen wel beter te bewaken. Want ik heb de neiging om te blijven doorgaan. In het begin was dat moeilijk, want je wil geen mensen teleurstellen." Maar als we haar fans mogen geloven, doet ze dat niet. "Ik heb een goede livereputatie, ja. Dat maakt me trots, want dat is één van de grootste complimenten die je als artiest kan krijgen."

Haar allergrootste fan moest Natalia acht jaar geleden afgeven. "Mijn papa overleed aan de gevolgen van kanker. Dat was een heel heftige periode. Mijn hele leven kon ik altijd op hem terugvallen en plots was hij er niet meer. Na zijn dood was ik even mijn drive kwijt. Ik vroeg me af voor wie ik het nog moest doen. Maar in het leven moet je dingen doen omdat je ze zélf leuk vindt. Pas dan kan je ook andere mensen gelukkig maken. Die periode heeft me nog zelfstandiger gemaakt."

Na de dood van haar papa trok Natalia's mama meer naar haar toe. "Maar ik was te egoïstisch en zat te veel gevangen in mijn eigen verdriet. Sinds papa's overlijden is mama nooit meer 100 procent gelukkig. Hij was haar alles. Maar ze trekt goed haar plan, 't is een sterke madame." Daarom bracht Natalia haar vorig jaar in 'Liefde voor muziek' hulde, met een cover van 'Dankbaar'. "Dat heeft haar diep ontroerd."

Eigen kindje

"Mocht papa nog leven, zou hij zeggen dat ik het wat rustiger aan moet doen. Al was hij wel diegene die me pushte om tot het uiterste te gaan, want goed was nooit goed genoeg. Hij was heel kritisch", vertelt Natalia. "In mijn gedachten is hij altijd bij me. Alles wat ik denk of doe, is gebaseerd op wat ik van hem geleerd heb. Dat je alles mag zeggen tegen iedereen, als je dat maar op een fatsoenlijke manier doet, bijvoorbeeld. Papa was al 50 toen ik geboren werd, maar dat heb ik nooit erg gevonden. Een jonge vader had me waarschijnlijk nooit zoveel wijsheid kunnen meegeven."

Nu ze 37 is, zou zij als moeder ook veel wijsheid kunnen doorgeven aan haar kinderen, denkt Natalia zelf. Al zit een zwangerschap er voorlopig niet aan te komen. "Vergis je niet: ik sluit een eigen kindje nog steeds niet uit, maar dat komt wanneer het komt. Ik zie doodgraag kinderen, maar ik heb nog tijd. Misschien is het ook mijn pad niet. De tijd zal het uitwijzen."

Op 1 december worden in de Lotto Arena de Story Showbizz Awards uitgereikt. Natalia zal er een concert spelen ter ere van haar 15-jarige carrière. Tickets via teleticketservice.com.