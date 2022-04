15 ‘gespannen’ minuten met Charles en beloftes aan de Queen: zo ging het bezoek van Harry en Meghan eraan toe

RoyaltyZe waren al 2,5 jaar niet meer samen in het Verenigd Koninkrijk geweest, maar donderdag brachten de Britse prins Harry (37) en Meghan Markle (40) dan toch een gezamenlijk bezoekje aan koningin Elizabeth II (95). Al had die volgens de Britse krant ‘The Daily Mail’ één voorwaarde: dat Harry ook zijn vader, prins Charles (73) zou ontmoeten.

Pasen, dat staat voor koningin Elizabeth gelijk aan spirituele vernieuwing en vergeving, schrijft ‘The Daily Mail’. En dus was ze maar al te zeer bereid om haar kleinzoon, prins Harry, en diens echtgenote Meghan weer in de armen te sluiten. De verhoudingen stonden nochtans gespannen nadat het koppel besloten had om het Britse koningshuis te verlaten en een explosief interview gaf aan Oprah Winfrey. Bovendien had Harry aangehaald dat hij en zijn familie niet meer naar het Verenigd Koninkrijk zouden komen zolang ze niet konden rekenen op beveiliging. Maar toen duidelijk werd dat Harry en Meghan voor de Invictus Games naar Den Haag in Nederland zouden komen, werd er ook ruimte gemaakt voor een verrassingsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Blijven praten

De Queen had volgens de Britse tabloid wel één voorwaarde: dat Harry ook een onderhoud zou hebben met zijn vader, prins Charles. En dus ontmoetten Harry en Meghan hem om 10 uur ‘s morgens. Het bezoekje zou vijftien minuten geduurd hebben, halverwege zou ook Camilla, de echtgenote van Charles, zich bij het gezelschap gevoegd hebben. Dat het om een eerder gespannen ontmoeting ging, hoeft eigenlijk niemand te verbazen. In het interview met Oprah vertelde Harry dat hij niet gesteund werd door zijn vader en dat Charles zijn telefoontjes niet meer beantwoordde. Maar die wil niets liever dan de plooien gladstrijken, al heeft hij wel zijn reservaties over de memoires die Harry wil schrijven, klinkt het. “Hij houdt van zijn zoon en alles wat er gebeurde, brak zijn hart. Al is hij wel bang dat de geschiedenis zich zal herhalen, net zoals dat met prinses Diana gebeurde. Hij wil dan ook dat de deur op een kier blijft en dat ze blijven praten, iets wat hij tot zijn grote spijt niet genoeg met Diana deed.”

Bezorgd

Hartelijker ging het eraan toe tijdens het bezoekje van Harry en Meghan aan de Queen. Ook al hebben zijn acties haar gekwetst, toch beschouwt ze hem nog altijd als een van haar favoriete kleinkinderen. “Hij heeft haar altijd kunnen doen lachen”, vertelt een bron. “Dat vindt ze zo geweldig aan hem. Wanneer ze hoort dat Harry belt, lichten haar ogen op.” En volgens bronnen hebben Meghan en Harry de Queen verzekerd dat ze snel zullen terugkeren met hun kinderen, de elf maanden oude Lilibet en tweejarige Archie. “Zowel de hertog als de hertogin zijn zich er ten zeerste van bewust dat de Queen ouder wordt en dat er gezondheidsproblemen met die hoge leeftijd gepaard gaan. Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze vast van plan zijn om in de nabije toekomst terug te komen, om de Queen met hun familie te bezoeken.”

Hoofdpijn

Mogelijk zal dat al in juni zijn. Dan viert de Queen haar zeventig jaar op de troon en ze hoopt dat ook haar kleinzoon daarbij zal kunnen zijn. Bronnen noemen dat “zeker een mogelijkheid”, “al zullen beide partijen gerustgesteld moeten worden.” Een van de manieren om het vertrouwen te herstellen, is door niet te praten over de ontmoetingen donderdag, klinkt het.

Opvallende afwezige tijdens het bezoek was trouwens prins William, de oudere broer van Harry. Die was met zijn familie gaan skiën. Dat de plooien tussen beide broers nog niet gladgestreken zijn, lijkt voor iedereen duidelijk. “Hij praat niet graag over Harry”, klinkt het. “Hij zegt dat het hem hoofdpijn geeft.”

