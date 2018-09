13 jaar nadat ze gestolen werden, zijn rode muiltjes uit ‘The Wizard of Oz’ terecht kv

04 september 2018

19u23

Dertien jaar nadat ze gestolen werden uit een museum, zijn de rode muiltjes die actrice Judy Garland in 1939 droeg in de film 'The Wizard of Oz' weer terecht. De alomgekende glitterschoentjes werden in 2005 gestolen uit een museum in Minnesota.

In augustus 2005 ging een inbreker aan de haal met de schoenen uit het Judy Garland Museum in Grand Rapids, de geboortestad van de actrice. Via een raam glipte hij in het holst van de nacht het museum binnen en brak hij de uitstalkast met de muiltjes open. Er ging een alarm af, maar dat bereikte de alarmcentrale niet. Er werden ook geen vingerafdrukken aangetroffen.

De speurders hadden geen enkel bewijs, met uitzondering van één glittertje dat van een van de muiltjes gevallen was. In de daaropvolgende jaren kwamen er meerdere tips binnen, waaronder van een helderziende, maar die leverden niets op, of leidden naar namaakmuiltjes.

Een tip in 2017 leidde naar "sporen buiten Minnesota" en de FBI nam het onderzoek over. Vandaag deelde de FBI mee dat de muiltjes terecht zijn. De muiltjes werden eerder deze zomer teruggevonden in Minneapolis. Over de verdachte is er voorlopig nog geen informatie.

Grote waarde

De muiltjes waren aan het museum uitgeleend door Michael Shaw, een verzamelaar van Hollywoodmemorabilia, en waren verzekerd voor één miljoen dollar. Naar schatting zouden ze op een veiling meer dan vier miljoen euro kunnen opbrengen, al zou het bijna onmogelijk zijn om ze te kunnen verkopen.

Dit was “het belangrijkste dat er ooit in ons museum gebeurd is”, vertelde Jon Miner, die het museum mee oprichtte ten tijde van de diefstal. “We waren letterlijk aan het huilen”, reageerde hij toen.

Centrale rol

De gestolen muiltjes waren één van de vier paar schoenen die Garland droeg voor de film. De drie andere paren worden bewaard door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, het Smithsonian-museum en een privéverzamelaar.

De rode muiltjes hebben een centrale rol in de film. Dorothy belandt in het kleurrijke land van Oz nadat de boerderij waar ze woont met haar oom en tante getroffen wordt door een tornado. Wanneer ze terug naar huis wil keren, moet ze drie keer haar hielen tegen elkaar tikken en zeggen “nergens beter dan thuis”. De zwartwitfilm was een kaskraker en haalde meerder oscars binnen.

Grand Rapids

Judy Garland werd geboren in 1922 en woonde de eeste vier jaren van haar leven in Grand Rapids, tot haar familie naar Los Angeles verhuisde. Ze stierf in 1969 aan een overdosis barbituraten. Het Judy Garland Museum opende in 1975 in het huis waar ze als kind woonde en beschikt naar eigen zeggen over de grootste collectie Garland- en ‘Wizard of Oz’-gedenkwaardigheden.