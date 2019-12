120 bands, 137.000 bezoekers: ‘De Warmste Week’ in weetjes SDE

24 december 2019

17u21

Bron: VRT 1 Showbizz ‘De warmste week’ zit er bijna op. Over ongeveer een uurtje weten we hoeveel de solidariteitsactie van Studio Brussel (en de hele VRT) heeft opgebracht. Tijd om enkele leuke weetjes boven te halen.

Maar liefst 137.000 unieke bezoekers zakten deze week af naar het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. En daar was burgemeester Vincent Van Quickenborne erg blij mee. “Het was een historische week voor onze stad. We hebben nog nooit zoveel mensen over de vloer gehad. Er waren nooit zo veel acties van verenigingen, handelaars en bedrijven. Dat wij de muziekstad bij uitstek zijn, heeft heel Vlaanderen kunnen horen. We zijn trots dat Kortrijk kon knallen!”

Meer dan 120 bands en artiesten speelden live in Kortrijk of als verrassing voor actievoerders en vrijwilligers. Er stonden 61 artiesten op de Stage en in Depart, 23 artiesten zorgden voor een muzikale verrassingen, en 40 artisten deden hun dingen op het Tranzit-podium.

Centjes

Die muziek bracht ook veel centjes op. De zes Back to Back-concert in Depart speelden, brachten elk 20.000 euro op voor zes verschillende goede doelen. Dat is dus alvast een mooie 120.000 euro. Er werden ook drie feestjes gegeven. De Warmste Boit en de Alcatraz Metal Party brachten elk 5.000 euro op, GOOSE Non-Stop deed het zelfs nog beter met een opbrengst van 15.000 euro. Een totale som van 25.000 euro.

De meest aangevraagde plaat van deze editie was ‘Dance monkey’ van Tones and I. Ook ‘Steentje’ van Brihang, ‘Society’ van Eddie Vedder, ‘Luchtkasteel’ van Tijs Vanneste en ‘The sound of silence’ van Disturbed kwamen meerdere keren voorbij.

Dikke merci

En dus was Jan Van Biesen, nethoofd Studio Brussel, erg tevreden: “De belangstelling hier in Kortrijk heeft mij echt van mijn sokken geblazen. Dikke merci aan alle Kortrijkzanen voor hun gastvrijheid en goesting en aan de vele bezoekers en actievoerders van overal in Vlaanderen. Het was hartverwarmend om vast te stellen dat in deze tijd van polarisatie en wantrouwen onze muziek zo veel mensen samen heeft gebracht en voor zo veel enthousiasme, troost en broodnodige hoop heeft kunnen zorgen. Of zoals deze week mij iemand zei: ‘t Es nog al nie naar de wuppe.”