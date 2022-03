12 points for Belgium? Experts geven hun prognose voor het Songfestival: “Veel hangt af van Oekraïne”

TV Maak kennis met knappe cowboy William uit ‘Boer zkt Vrouw’: “Een vrouw moet volledig achter mijn levens­stijl staan”

In de eerste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ maakten we afgelopen zondag kennis met ‘Cowboy’ William (25) uit Westerlo, en dat zal hij geweten hebben. Niet alleen de meer dan 80 aanwezige dames vielen ei zo na in zwijm, ook kijkend Vlaanderen was onder de indruk van de knappe boer. Tijd voor een kennismakingsgesprek, denken we dan. Wij spraken William over z'n televisieavontuur, datingleven, internationale rodeo-ambities en z’n beste vriendin Maxine. “Ik heb net een serieuze relatie van drie jaar achter de rug.”

9 maart