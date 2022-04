12 eieren, 12 plakken bacon én een glas olijfolie per dag: zo kwam Mark Wahlberg 14 kilo aan in 6 weken

De Amerikaanse acteur staat intussen weer zo strak als twintig jaar geleden, toen hij zijn afgetrainde kleerkast in de vitrine mocht zetten voor een campagne van Calvin Klein. Geen haar veranderd met toen, lijkt het wel, zo demonstreerde hij gisteren op sociale media nog bezweet in de gym. Maar een groot contrast met hoe we hem vanaf volgende week zien opduiken in ‘Father Stu’, een biografische dramafilm naar het waargebeurde levensverhaal van de Amerikaanse bokser Stuart Long die priester werd. Voor het eerst in zijn filmcarrière is de spierbundel moddervet. “Ik kreeg zes weken de tijd om zo’n 14 kilo aan te komen”, onthulde de ‘Transformers’ en ‘The Departed’-acteur gisteren in een interview. “Je zou denken dat je in de zetel gaat zitten en ijs en pizza’s naar binnen slikt. Maar op mijn leeftijd (over twee maanden wordt hij 51, red.) is dat écht niet gezond.”