12.495 acties en 17.286.122 euro: Warmste Week van Music For Life breekt alle records KD

24 december 2018

17u58

Bron: VRT 284 Showbizz De Warmste Week van radiozender Studio Brussel heeft dit jaar 17.286.122 euro opgeleverd. Na de 10.846.566 euro van vorig jaar alweer een nieuw record.

Na vier jaar Warmste Week in De Schorre in Boom verhuisde het Music for Life-gebeuren vorig jaar naar het provinciaal domein van Puyenbroeck. Dit jaar zakten opnieuw duizenden bezoekers af naar de tijdelijke slaapplek van Otto-Jan Ham, Michèle Cuvelier en Eva De Roo. “Er zijn geen woorden voor om te beschrijven hoe pakkend en intens de verhalen zijn die we deze Warmste Week elke dag opnieuw gehoord hebben. De veerkracht en weerbaarheid van jong en oud die zich inzetten voor anderen is ontroerend om te zien. Het was echt ongelofelijk en indrukwekkend. Dit overstijgt gewoon alles”, vertellen de radio-dj’s.

De Warmste Week bleek één langgerekt hoogtepunt van warme verhalen en acties. In totaal werden 12.495 acties georganiseerd, een ongezien record, voor 1.986 vzw’s. Zowel bekend als onbekend Vlaanderen liet meermaals haar hart zien. 48.852 mensen liepen de longen uit hun lijf op de Warmathon. Omgerekend liepen ze samen 8 keer rond de aarde voor een opbrengst van 676.608 euro. En wie cadeautjes inpakte, deed dat met het warmste inpakpapier dat ontwerpen werd door cartoonist Jeroom. Die actie alleen al leverde 153.000 euro op.

De duizenden actievoerders die geld inzamelden en op de Warmathon liepen voor een zelfgekozen goed doel brachten samen 17.286.122 euro op. Nog nooit werden er meer goede doelen geholpen door de Warmste Week en nog nooit was de inzet van Vlaanderen voor deze vzw’s zo massaal. De komende weken betaalt de Koning Boudewijnstichting al het ingezamelde geld uit aan de verschillende goede doelen.

StuBru-presentatoren Michèle Cuvelier, Eva De Roo en Otto-Jan Ham kregen een week lang duizenden mensen over de vloer om een plaatje aan te vragen of om de opbrengst van hun actie te schenken. En je kon er genieten van de meest waanzinnige live-optredens van een pak artiesten zoals onder andere Bazart, The Kooks, Hooverphonic, Years & Years, Christine and the Queens en Jungle. Ook de schattige mini-André Hazes uit ‘The Voice Kids’ maakte even zijn opwachting.

Vandaag stond een hele dag in het teken van ‘De Warmste Radio’, een gezamenlijke uitzending van Studio Brussel, Radio 1, Radio 2 en MNM. De slotshow werd ingeleid door Karl Vannieuwkerke die ‘De Warmste Show’, waarin terug werd geblikt op de vele warme acties, presenteerde. Onder andere Dieter Coppens en Kevin van ‘Down the Snow’, Ketnet-wrapper Sander Gillis, Cath Luyten en nieuwsanker Goedele Wachters schoven bij hem aan tafel. Die laatste wist het ongelofelijke succes van de Warmste Week te verklaren. “Wij zijn vatbaar voor collectieve warmte", aldus Goedele.

Volgend jaar organiseert de VRT de zevende editie van De Warmste Week van 18 tot en met 24 december 2019.