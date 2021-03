119 artiesten treden vrijdag op in 24 UUR LIVE in het Sportpaleis: boek hier jouw gratis zitje!

Miguel Wiels is klaar voor 24 UUR LIVE

Grote drukte ten huize Wiels tegenwoordig.Samen met zijn band is de muzikant volop bezig met de voorbereidingen voor 24 UUR LIVE. Maar liefst 400 nummers moeten ingestudeerd worden, en dat van meer dan honderd artiesten. "Ik heb het geluk dat mijn band al meer dan 15 jaar samenspeelt. Gedurende die periode hebben we al met heel wat artiesten opgetreden tijdens liveconcerten of televisieprogramma's. Daarom durven we het aan om zonder repeteren al die artiesten te begeleiden. Ik heb mijn hele adresboek afgebeld en maar liefst 119 artiesten hebben toegezegd. Iedereen was welkom, de enige voorwaarde is dat ik er ooit al op één of andere manier mee op het podium heb gestaan."

Positief signaal

Al slaap inhalen

Dat 24 uur aan een stuk optreden een uitdaging wordt, daar is Miguel zich bewust van. "Af en toe een pauze inlassen, gaat niet, want we spelen non-stop. Maar als mijn muzikanten eens naar het toilet moeten of iets willen eten, dan zullen anderen het even overnemen. Waar ik het meeste schrik voor heb bij mezelf, is de pijn of de krampen in mijn vingers, want 24 uur piano spelen is volgens mij niet evident. Het wordt dus nog een vraagteken hoe dat zal lopen", lacht Wiels. En 12 maart is niet lang meer. "We zitten nu een goeie week voor het event, dus mijn muzikanten zouden best ook wat slaap inhalen. Ze zullen in de loop van volgende week niet te veel meer mogen uitgaan. Als er dus iets positief is aan het hele coronaverhaal, dan is het dat ze niet tot een gat in de nacht op café zullen zitten en dus op tijd in hun bed zullen kruipen", knipoogt Wiels.